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Мунтян: чего не хватает многим молдавским политикам и стране
Мунтян: чего не хватает многим молдавским политикам и стране
Политолог-международник объяснил причины, по которым многие представители политических элит в стране руководствуются лишь холодным расчетом и личной выгодой, а... 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T17:00+0300
2021-07-21T17:00+0300
2021-07-21T17:02+0300
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Мунтян: почему многие молдавские политики не являются патриотами
Мунтян: почему многие молдавские политики не являются патриотами
Досрочные парламентские выборы прошли, обещания, данные политиками народу, остались. И их необходимо выполнять, но это - в теории, на практике же многие представители политических элит об этом успешно забывают спустя считанные недели.Многие отечественные эксперты уже не первый год говорят о том, что политические партии в республике превратились в общества с ограниченной ответственностью, которые ставят личную корысть и обогащение превыше интересов страны. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос в эфире в студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Австрии Андрей Мунтян.По словам эксперта, в республике также отсутствуют классические представления о политической и партийной идеологии в истинном понимании этого слова. Мунтян также уверен: в нашей стране не хватает честной, нормальной политической конкуренции, когда различные группы населения, сплотившиеся вокруг определенных партий, отстаивают свои убеждения о том, что такое "хорошо", пытаясь убедить в этом значительную часть электората.По мнению специалиста, многим молдавским политикам еще очень далеко до понятия патриотизм, поскольку человек, обличенный властью, должен понимать, что означает быть гражданином своей страны, работая на ее благо и во имя интересов сограждан. "Отстаивание национальных интересов стерлось в понимании у многих молдавских политиков, высшей же целью для них стала перманентная борьба за власть", - резюмировал Мунтян.
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Андрей Петрик
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аудио, патриотизм, молдова, экспертиза
Мунтян: чего не хватает многим молдавским политикам и стране
17:00 21.07.2021 (обновлено: 17:02 21.07.2021)
Политолог-международник объяснил причины, по которым многие представители политических элит в стране руководствуются лишь холодным расчетом и личной выгодой, а не насущными интересами республики и граждан.
Досрочные парламентские выборы прошли, обещания, данные политиками народу, остались. И их необходимо выполнять, но это - в теории, на практике же многие представители политических элит об этом успешно забывают спустя считанные недели.
Многие отечественные эксперты уже не первый год говорят о том, что политические партии в республике превратились в общества с ограниченной ответственностью, которые ставят личную корысть и обогащение превыше интересов страны. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос в эфире в студии Sputnik Молдова
дал политолог-международник из Австрии Андрей Мунтян.
"Патриотизм - понятие сложное, хотя несколько десятилетий назад было понятно, что это такое, и на одной стороне океана, и на другой. Я не могу точно сказать, насколько патриотичны те или иные молдавские политики, потому что, с моей точки зрения, в Молдове отсутствует нормальная политическая система как таковая", - отметил собеседник.
По словам эксперта, в республике также отсутствуют классические представления о политической и партийной идеологии в истинном понимании этого слова. Мунтян также уверен: в нашей стране не хватает честной, нормальной политической конкуренции, когда различные группы населения, сплотившиеся вокруг определенных партий, отстаивают свои убеждения о том, что такое "хорошо", пытаясь убедить в этом значительную часть электората.
"В Молдове происходит неприкрытая борьба за властные инструменты, не более. В таком виде, в котором она происходит, какую политическую структуру ни возьми, она заведомо проигрышная. В политике нужно уметь вести диалог - с другом, с врагом, с конкурентом, с партнером, с оппозиционером. Это необходимо делать честно и открыто", - добавил политолог.
По мнению специалиста, многим молдавским политикам еще очень далеко до понятия патриотизм, поскольку человек, обличенный властью, должен понимать, что означает быть гражданином своей страны, работая на ее благо и во имя интересов сограждан. "Отстаивание национальных интересов стерлось в понимании у многих молдавских политиков, высшей же целью для них стала перманентная борьба за власть", - резюмировал Мунтян.