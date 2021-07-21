https://ru.sputnik.md/20210721/pochemu-mnogie-moldavskie-politiki-ne-yavlyayutsya-patriotami-35589449.html

Мунтян: чего не хватает многим молдавским политикам и стране

Мунтян: чего не хватает многим молдавским политикам и стране

Политолог-международник объяснил причины, по которым многие представители политических элит в стране руководствуются лишь холодным расчетом и личной выгодой, а... 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T17:00+0300

2021-07-21T17:00+0300

2021-07-21T17:02+0300

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Мунтян: почему многие молдавские политики не являются патриотами Мунтян: почему многие молдавские политики не являются патриотами

Досрочные парламентские выборы прошли, обещания, данные политиками народу, остались. И их необходимо выполнять, но это - в теории, на практике же многие представители политических элит об этом успешно забывают спустя считанные недели.Многие отечественные эксперты уже не первый год говорят о том, что политические партии в республике превратились в общества с ограниченной ответственностью, которые ставят личную корысть и обогащение превыше интересов страны. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос в эфире в студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Австрии Андрей Мунтян.По словам эксперта, в республике также отсутствуют классические представления о политической и партийной идеологии в истинном понимании этого слова. Мунтян также уверен: в нашей стране не хватает честной, нормальной политической конкуренции, когда различные группы населения, сплотившиеся вокруг определенных партий, отстаивают свои убеждения о том, что такое "хорошо", пытаясь убедить в этом значительную часть электората.По мнению специалиста, многим молдавским политикам еще очень далеко до понятия патриотизм, поскольку человек, обличенный властью, должен понимать, что означает быть гражданином своей страны, работая на ее благо и во имя интересов сограждан. "Отстаивание национальных интересов стерлось в понимании у многих молдавских политиков, высшей же целью для них стала перманентная борьба за власть", - резюмировал Мунтян.

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2021

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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аудио, патриотизм, молдова, экспертиза