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Погодные рекорды Молдовы 21 июля
Погодные рекорды Молдовы 21 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Самое холодное 21 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого столетия.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1907 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 21 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +38,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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рекорды, погода, в молдове, новости

Погодные рекорды Молдовы 21 июля

00:01 21.07.2021
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© Sputnik / Mihai CarausСотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах
Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Самое холодное 21 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого столетия.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1907 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.
Strada Mihai Viteazu - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
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А температурный максимум 21 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +38,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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