https://ru.sputnik.md/20210721/pogodnye-rekordy-moldovy-21-iyulya-42603119.html

Погодные рекорды Молдовы 21 июля

Погодные рекорды Молдовы 21 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 21.07.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Самое холодное 21 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого столетия.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1907 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 21 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +38,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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