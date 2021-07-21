https://ru.sputnik.md/20210721/poka-vse-spali-vandalizm-v-kishineve-navodnenie-v-kitae-i-situatsiya-s-covid-19-42661763.html

Пока все спали: вандализм в Кишиневе, наводнение в Китае и ситуация с COVID-19

Пока все спали: вандализм в Кишиневе, наводнение в Китае и ситуация с COVID-19

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T09:16+0300

2021-07-21T09:16+0300

2021-07-21T10:40+0300

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1f/32238101_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_99dc14b5f45c07b5fab3b139dc4ef346.jpg

Примар Кишинева Ион Чебан опубликовал в соцсети видео, на котором видно, что инсталяция "Я люблю тебя, Кишинев" подверглась атаке вандалов.Также Чебан написал о том, что была испорчена световая надпись в подземном переходе на улице Иона Крянгэ, 74. Хулиганы попали в объектив камер наблюдения, установленных в переходе.Претура сектора Буюканы уведомила полицию о произошедшем, по горячим следам правонарушители были найдены и привлечены к ответственности.Сильные ливни в Китае привели к гибели 12 человекКак минимум 12 человек стали жертвами наводнений из-за наводнений в китайском городе Чжэнчжоу провинции Хэнань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN.Сто тысяч жителей провинции эвакуировали, более шести тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях.Аэропорт Чжэнчжоу отменил прием рейсов до среды.Телеканал добавляет, что рядом с городом прорвало плотину. Также в Чжэнчжоу затопило метро, однако, по информации СМИ, спасателям удалось вызволить оттуда заблокированных пассажиров.Ситуация с COVID-19На утро 21 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 191 386 140. Из них 4 105 450 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 173 249). Следом идут Индия (31 174 322) и Бразилия (19 419 437).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 952 303), Россия (5 931 925), Турция (5 546 166), Великобритания (5 542 115), Аргентина (4 769 142), Колумбия (4 668 750) и Италия (4 293 083).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 319 886 случаев заражения, в Румынии – 1 081 773.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 258 096. Во вторник профильное министерство сообщило о 89 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6229, выздоровело 251 033 человек.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире