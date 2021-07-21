https://ru.sputnik.md/20210721/poka-vse-spali-vandalizm-v-kishineve-navodnenie-v-kitae-i-situatsiya-s-covid-19-42661763.html
Пока все спали: вандализм в Кишиневе, наводнение в Китае и ситуация с COVID-19
Пока все спали: вандализм в Кишиневе, наводнение в Китае и ситуация с COVID-19
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T09:16+0300
2021-07-21T09:16+0300
2021-07-21T10:40+0300
в мире
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Примар Кишинева Ион Чебан опубликовал в соцсети видео, на котором видно, что инсталяция "Я люблю тебя, Кишинев" подверглась атаке вандалов.Также Чебан написал о том, что была испорчена световая надпись в подземном переходе на улице Иона Крянгэ, 74. Хулиганы попали в объектив камер наблюдения, установленных в переходе.Претура сектора Буюканы уведомила полицию о произошедшем, по горячим следам правонарушители были найдены и привлечены к ответственности.Сильные ливни в Китае привели к гибели 12 человекКак минимум 12 человек стали жертвами наводнений из-за наводнений в китайском городе Чжэнчжоу провинции Хэнань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN.Сто тысяч жителей провинции эвакуировали, более шести тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях.Аэропорт Чжэнчжоу отменил прием рейсов до среды.Телеканал добавляет, что рядом с городом прорвало плотину. Также в Чжэнчжоу затопило метро, однако, по информации СМИ, спасателям удалось вызволить оттуда заблокированных пассажиров.Ситуация с COVID-19На утро 21 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 191 386 140. Из них 4 105 450 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 173 249). Следом идут Индия (31 174 322) и Бразилия (19 419 437).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 952 303), Россия (5 931 925), Турция (5 546 166), Великобритания (5 542 115), Аргентина (4 769 142), Колумбия (4 668 750) и Италия (4 293 083).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 319 886 случаев заражения, в Румынии – 1 081 773.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 258 096. Во вторник профильное министерство сообщило о 89 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6229, выздоровело 251 033 человек.
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в мире
Пока все спали: вандализм в Кишиневе, наводнение в Китае и ситуация с COVID-19
09:16 21.07.2021 (обновлено: 10:40 21.07.2021)
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
Примар Кишинева Ион Чебан опубликовал в соцсети видео, на котором видно, что инсталяция "Я люблю тебя, Кишинев" подверглась атаке вандалов.
"Похоже, кто-то не любит Кишинев", – отметил столичный градоначальник.
Также Чебан написал о том, что была испорчена световая надпись в подземном переходе на улице Иона Крянгэ, 74. Хулиганы попали в объектив камер наблюдения, установленных в переходе.
Претура сектора Буюканы уведомила полицию о произошедшем, по горячим следам правонарушители были найдены и привлечены к ответственности.
Сильные ливни в Китае привели к гибели 12 человек
Как минимум 12 человек стали жертвами наводнений из-за наводнений в китайском городе Чжэнчжоу провинции Хэнань. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал CGTN.
Сто тысяч жителей провинции эвакуировали, более шести тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях.
Аэропорт Чжэнчжоу отменил прием рейсов до среды.
Телеканал добавляет, что рядом с городом прорвало плотину. Также в Чжэнчжоу затопило метро, однако, по информации СМИ, спасателям удалось вызволить оттуда заблокированных пассажиров.
Ситуация с COVID-19
На утро 21 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 191 386 140. Из них 4 105 450 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 173 249). Следом идут Индия (31 174 322) и Бразилия (19 419 437).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 952 303), Россия (5 931 925), Турция (5 546 166), Великобритания (5 542 115), Аргентина (4 769 142), Колумбия (4 668 750) и Италия (4 293 083).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 319 886 случаев заражения, в Румынии – 1 081 773.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 258 096. Во вторник профильное министерство сообщило о 89 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6229, выздоровело 251 033 человек.