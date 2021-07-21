https://ru.sputnik.md/20210721/posledstviya-dozhdey-v-moldove-postradali-sotni-gektarov-poley-i-sadov-42665265.html

Последствия дождей в Молдове: пострадали сотни гектаров полей и садов

Последствия дождей в Молдове: пострадали сотни гектаров полей и садов

В нескольких районах и селах республики после дождей размыло сотни гектаров полей с сельхозкультурами. Во многих населенных пунктах работают сотрудники... 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T09:49+0300

2021-07-21T09:49+0300

2021-07-21T10:04+0300

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молдова

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В результате проливных дождей на территории республики многим населенным пунктам был нанесен ущерб, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, осадки 19 июля повредили много гектаров сельхозкультур в следующих селах и районах: Сороки, Бессарабка, Криулены, Унгены, Флорешты, Оргеев, а также в АТО Гагаузия.По данным спасателей, в населенном пункте Дубна Сорокского района дожди и град повредили 185 гектаров рапса, 260 гектаров кукурузы и 96 – пшеницы.Кроме того, в селе Стоиканы осадки и ветер снесли 100 листов шифера с крыши сельскохозяйственного склада, а в Слободзее дожди уничтожили 102 гектара садов. Пострадал также населенный пункт Миклешты Криулянского района, где размыло 2,5 километров дороги.Также сообщается, что в Комрате пострадало 184 гектара садов, 300 гектаров кукурузы и 250 гектаров пшеницы. В селе Чокылтень Оргеевского района были уничтожены 150 гектаров подсолнечника и 100 – кукурузы.Согласно данным Государственной гидрометеослужбы, в связи с дождями и шквалистым ветром, в период 20-21 июля в стране возможны наводнения, а также локальное повышение уровня воды в малых реках.

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последствия непогоды, ливень, поля, молдова