https://ru.sputnik.md/20210721/prikhodyat-trevozhnye-novosti-peskov---o-situatsii-v-afganistane-42739745.html

"Приходят тревожные новости": Песков - о ситуации в Афганистане

"Приходят тревожные новости": Песков - о ситуации в Афганистане

Пресс-секретарь президента России отметил обеспокоенность Кремля развитием ситуации в Афганистане. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T13:15+0300

2021-07-21T13:15+0300

2021-07-21T13:15+0300

дмитрий песков

афганистан

политика

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Из Афганистана приходят только тревожные новости, это вызывает обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

https://ru.sputnik.md/20210715/Srazyatsya-li-taliby-i-turki-v-Afganistane-35534964.html

афганистан

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дмитрий песков, афганистан