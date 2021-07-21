https://ru.sputnik.md/20210721/prikhodyat-trevozhnye-novosti-peskov---o-situatsii-v-afganistane-42739745.html
"Приходят тревожные новости": Песков - о ситуации в Афганистане
"Приходят тревожные новости": Песков - о ситуации в Афганистане
Пресс-секретарь президента России отметил обеспокоенность Кремля развитием ситуации в Афганистане. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T13:15+0300
2021-07-21T13:15+0300
2021-07-21T13:15+0300
дмитрий песков
афганистан
политика
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Из Афганистана приходят только тревожные новости, это вызывает обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
https://ru.sputnik.md/20210715/Srazyatsya-li-taliby-i-turki-v-Afganistane-35534964.html
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дмитрий песков, афганистан
"Приходят тревожные новости": Песков - о ситуации в Афганистане
Пресс-секретарь президента России отметил обеспокоенность Кремля развитием ситуации в Афганистане.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik.
Из Афганистана приходят только тревожные новости, это вызывает обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости
.
"Ситуация в Афганистане крайне тревожная и является предметом нашей обеспокоенности; мы совместно с нашими партнерами по ОДКБ, совместно со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте. Конечно, отслеживаем то, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости", - сказал Песков журналистам.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.