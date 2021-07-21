https://ru.sputnik.md/20210721/putin-i-merkel-obsudili-po-telefonu-minskie-soglasheniya-i-severnyy-potok--2-42850910.html
Путин и Меркель обсудили по телефону Минские соглашения и "Северный поток — 2"
Путин и Меркель обсудили по телефону Минские соглашения и "Северный поток — 2"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, передает РИА Новости. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T22:15+0300
2021-07-21T22:15+0300
2021-07-21T22:15+0300
политика
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владимир путин
германия
россия
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, передает РИА Новости.Ранее сегодня стало известно, что Германия и США заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ru.sputnik.md/20210721/germaniya-i-ssha-zayavili-o-progresse-po-voprosu-severnogo-potoka---2-42803172.html
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северный поток-2, ангела меркель, владимир путин, германия, россия
Путин и Меркель обсудили по телефону Минские соглашения и "Северный поток — 2"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, передает РИА Новости
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"Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток — 2". Также были подняты двусторонние вопросы", — говорится в сообщении.
Ранее сегодня стало известно, что Германия и США заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.
Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.