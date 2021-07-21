https://ru.sputnik.md/20210721/putin-i-merkel-obsudili-po-telefonu-minskie-soglasheniya-i-severnyy-potok--2-42850910.html

Путин и Меркель обсудили по телефону Минские соглашения и "Северный поток — 2"

Путин и Меркель обсудили по телефону Минские соглашения и "Северный поток — 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, передает РИА Новости. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T22:15+0300

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2021-07-21T22:15+0300

политика

северный поток-2

ангела меркель

владимир путин

германия

россия

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, передает РИА Новости.Ранее сегодня стало известно, что Германия и США заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ru.sputnik.md/20210721/germaniya-i-ssha-zayavili-o-progresse-po-voprosu-severnogo-potoka---2-42803172.html

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северный поток-2, ангела меркель, владимир путин, германия, россия