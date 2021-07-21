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Путин и Меркель обсудили по телефону Минские соглашения и "Северный поток — 2"
Путин и Меркель обсудили по телефону Минские соглашения и "Северный поток — 2"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, передает РИА Новости. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T22:15+0300
2021-07-21T22:15+0300
политика
северный поток-2
ангела меркель
владимир путин
германия
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, передает РИА Новости.Ранее сегодня стало известно, что Германия и США заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ru.sputnik.md/20210721/germaniya-i-ssha-zayavili-o-progresse-po-voprosu-severnogo-potoka---2-42803172.html
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северный поток-2, ангела меркель, владимир путин, германия, россия

Путин и Меркель обсудили по телефону Минские соглашения и "Северный поток — 2"

22:15 21.07.2021
0
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с премьер-министром РФ М. Мишустиным
Президент РФ В. Путин провел встречу с премьер-министром РФ М. Мишустиным - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, передает РИА Новости.
"Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток — 2". Также были подняты двусторонние вопросы", — говорится в сообщении.
Ранее сегодня стало известно, что Германия и США заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
Германия и США заявили о прогрессе по вопросу "Северного потока - 2"
21:52
0
Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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