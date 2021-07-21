https://ru.sputnik.md/20210721/rossiyskie-uchenye-besplatno-peredadut-es-vaktsiny-ot-covid-19-dlya-zhivotnykh--42772172.html

Российские ученые бесплатно передадут ЕС вакцины от COVID-19 для животных

Российские ученые бесплатно передадут ЕС вакцины от COVID-19 для животных

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Россия готова бесплатно предоставить ЕС около пяти тысяч доз вакцины от COVID-19 для пушных зверей. Вместе с партией вакцин будет... 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T21:26+0300

2021-07-21T21:26+0300

2021-07-21T21:26+0300

коронавирус

вакцина

ес

россия

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Россия готова бесплатно предоставить ЕС около пяти тысяч доз вакцины от COVID-19 для пушных зверей. Вместе с партией вакцин будет передано и научное сопровождение, передает РИА Новости со ссылкой на советника главы Россельхознадзора Юлия Мелано.Ранее Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). После сообщения о регистрации директор Института сельского хозяйства Польши Моника Пшеворска заявила, что польские заводчики пушных животных заинтересованы в российском препарате."На сегодняшний день Россия готова предоставить в рамках научных исследований порядка пяти тысяч доз вакцины на бесплатной основе для того, чтобы наши европейские коллеги убедились в эффективности вакцины", - сказала Мелано.Накануне во время российско-польской видеоконференции замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных Александр Кононов заявил, что разработанная в России вакцина от коронавируса для животных безопасна как для человека, так и для окружающей среды. "Вакцина содержит инактивированный антиген, который полностью блокирует возможность распространения вируса в организме пушного зверя", - добавил он.Клинические испытания вакцины провели на норках, лисах и песцах. "Испытания прошли успешно. В ходе испытаний у норок после введения препарата не возникает отторжения. Они не испытывают стресс-фактора, как это бывает в стрессовых ситуациях. После исследования крови норок, мы видим высокий уровень антител. Этот уровень антител начинает снижаться только после шести месяцев после введения препарата. Тем самым мы имеем данные, что продолжительность иммунитета после введения вакцины составляет не менее шести месяцев", - рассказал специалист.Помимо пушных зверей испытания вакцины были проведены на собаках и кошках. "Эти исследования также завершились успешно", - заявил Кононов.

https://ru.sputnik.md/20210430/v-rossii-vypustili-vaktsinu-dlya-zhivotnykh-ot-covid-19-34585525.html

https://ru.sputnik.md/20210530/kak-vaktsiniruiut-zhivotnyh-ot-covid19-34926750.html

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