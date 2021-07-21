Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210721/rossiyskie-uchenye-besplatno-peredadut-es-vaktsiny-ot-covid-19-dlya-zhivotnykh--42772172.html
Российские ученые бесплатно передадут ЕС вакцины от COVID-19 для животных
Российские ученые бесплатно передадут ЕС вакцины от COVID-19 для животных
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Россия готова бесплатно предоставить ЕС около пяти тысяч доз вакцины от COVID-19 для пушных зверей. Вместе с партией вакцин будет... 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T21:26+0300
2021-07-21T21:26+0300
коронавирус
вакцина
ес
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1e/34933990_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_53aaca5c1dbc276a237b59ba2c977d14.jpg
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Россия готова бесплатно предоставить ЕС около пяти тысяч доз вакцины от COVID-19 для пушных зверей. Вместе с партией вакцин будет передано и научное сопровождение, передает РИА Новости со ссылкой на советника главы Россельхознадзора Юлия Мелано.Ранее Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). После сообщения о регистрации директор Института сельского хозяйства Польши Моника Пшеворска заявила, что польские заводчики пушных животных заинтересованы в российском препарате."На сегодняшний день Россия готова предоставить в рамках научных исследований порядка пяти тысяч доз вакцины на бесплатной основе для того, чтобы наши европейские коллеги убедились в эффективности вакцины", - сказала Мелано.Накануне во время российско-польской видеоконференции замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных Александр Кононов заявил, что разработанная в России вакцина от коронавируса для животных безопасна как для человека, так и для окружающей среды. "Вакцина содержит инактивированный антиген, который полностью блокирует возможность распространения вируса в организме пушного зверя", - добавил он.Клинические испытания вакцины провели на норках, лисах и песцах. "Испытания прошли успешно. В ходе испытаний у норок после введения препарата не возникает отторжения. Они не испытывают стресс-фактора, как это бывает в стрессовых ситуациях. После исследования крови норок, мы видим высокий уровень антител. Этот уровень антител начинает снижаться только после шести месяцев после введения препарата. Тем самым мы имеем данные, что продолжительность иммунитета после введения вакцины составляет не менее шести месяцев", - рассказал специалист.Помимо пушных зверей испытания вакцины были проведены на собаках и кошках. "Эти исследования также завершились успешно", - заявил Кононов.
https://ru.sputnik.md/20210430/v-rossii-vypustili-vaktsinu-dlya-zhivotnykh-ot-covid-19-34585525.html
https://ru.sputnik.md/20210530/kak-vaktsiniruiut-zhivotnyh-ot-covid19-34926750.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1e/34933990_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_71ef233b4dd6a6c240de54767ddf1b04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцина, ес, россия

Российские ученые бесплатно передадут ЕС вакцины от COVID-19 для животных

21:26 21.07.2021
0
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкВетеринар держит в руках кота перед вакцинацией от COVID-19 в ветеринарной клинике в Москве
Ветеринар держит в руках кота перед вакцинацией от COVID-19 в ветеринарной клинике в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Россия готова бесплатно предоставить ЕС около пяти тысяч доз вакцины от COVID-19 для пушных зверей. Вместе с партией вакцин будет передано и научное сопровождение, передает РИА Новости со ссылкой на советника главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
Ранее Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). После сообщения о регистрации директор Института сельского хозяйства Польши Моника Пшеворска заявила, что польские заводчики пушных животных заинтересованы в российском препарате.
Спящий кот - Sputnik Молдова, 1920, 30.04.2021
Коронавирус
В России выпустили вакцину для животных от COVID-19
30 апреля, 14:15
79
"На сегодняшний день Россия готова предоставить в рамках научных исследований порядка пяти тысяч доз вакцины на бесплатной основе для того, чтобы наши европейские коллеги убедились в эффективности вакцины", - сказала Мелано.
"Мы готовы всячески научно сопровождать и кроме того готовы всячески содействовать продвижению вакцины на европейском рынке", - добавила она.
Накануне во время российско-польской видеоконференции замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных Александр Кононов заявил, что разработанная в России вакцина от коронавируса для животных безопасна как для человека, так и для окружающей среды. "Вакцина содержит инактивированный антиген, который полностью блокирует возможность распространения вируса в организме пушного зверя", - добавил он.
Кот во время вакцинации от COVID-19 в ветеринарной клинике в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 30.05.2021
Коронавирус
Фото: как проходит вакцинация домашних животных от COVID-19
30 мая, 20:00
162
Клинические испытания вакцины провели на норках, лисах и песцах. "Испытания прошли успешно. В ходе испытаний у норок после введения препарата не возникает отторжения. Они не испытывают стресс-фактора, как это бывает в стрессовых ситуациях. После исследования крови норок, мы видим высокий уровень антител. Этот уровень антител начинает снижаться только после шести месяцев после введения препарата. Тем самым мы имеем данные, что продолжительность иммунитета после введения вакцины составляет не менее шести месяцев", - рассказал специалист.
Помимо пушных зверей испытания вакцины были проведены на собаках и кошках. "Эти исследования также завершились успешно", - заявил Кононов.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:35Стало известно, где пройдут летние Олимпийские игры 2032 года
22:26В Белом доме назвали дату визита Зеленского в США
22:15Путин и Меркель обсудили по телефону Минские соглашения и "Северный поток — 2"
22:03Курс валют на четверг — доллар и евро отрываются от лея
21:52Германия и США заявили о прогрессе по вопросу "Северного потока - 2"
21:41В Молдову доставили партию холодильников для хранения вакцин
21:26Российские ученые бесплатно передадут ЕС вакцины от COVID-19 для животных
21:16Когда в Молдове появится правительство — календарь формирования новой власти
20:55Морским "Цирконом" – по наземной цели: что это значит для "партнеров"
20:31Дело "казанского стрелка" - Галявиева переводят в психиатрическую больницу
20:03Видео: авиация Минобороны России борется с лесными пожарами в Карелии и Якутии
19:41Невероятно, но факт: цены на горючее снова изменились
19:16Вниманию граждан России: как теперь въезжать в Молдову
18:57Темпы вакцинации против COVID-19 в Молдове выросли за последнюю неделю
18:38Переболевшим COVID-19 с осложнениями предоставят медицинскую реабилитацию
18:15В Молдове раскрыли торговавшую психотропами преступную группу
17:28Что с COVID-19 в Турции: ответ Эрдогана
17:27В Молдове за сутки резко выросло количество новых случаев COVID-19
17:12Конституционный суд решит судьбу Республиканского стадиона в июле
17:00Мунтян: чего не хватает многим молдавским политикам и стране