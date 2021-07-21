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Румыния предоставит Молдове еще 100 тысяч доз вакцины Pfizer
Румыния предоставит Молдове еще 100 тысяч доз вакцины Pfizer
Представитель Минздрава Румынии Андрей Бачу объявил, что правительство планирует продолжать передавать Молдове вакцину против коронавируса. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T15:25+0300
2021-07-21T15:25+0300
коронавирус
вакцинация
молдова
румыния
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БУХАРЕСТ, 21 июл – Sputnik, Джеорджиана Арсене. Молдова получит на этой неделе от Румынии еще 100 тысяч доз вакцины Pfizer, заявил на пресс-конференции представитель Минздрава соседней страны.Чиновник подчеркнул, что Румыния продолжит передачу или перепродажу некоторых доз вакцины против COVID-19. Правительство на своем заседании одобрило безвозмездную передачу Молдове сыворотки."Как нам хорошо известно, Сербия также получила 50 000 доз вакцины, Украина, Аргентина, Вьетнам - 100 000 доз AstraZeneca, и пока заключен только один контракт на продажу - с Данией на 1 170 000 доз вакцины", - добавил Бачу.Также он рассказал о стратегии Евросоюза по приобретению вакцин против COVID. По словам Бачу, когда Европейская комиссия заключила контракт на закупку всех этих доз прививок, со стороны ЕС так же обеспечили финансирование в размере 2,7 миллиарда евро. Их направили для ускорения процесса развития и производственных мощностей компаний, у которых был потенциал производства прививок.По словам чиновника, на данный момент не существует вакцины, которая была бы полностью завершенной технологически и имела бы разрешение Европейского агентства по лекарственным средствам или других агентств."А потом мы хотели заключить контракты со всеми компаниями, у которых был потенциал. Это привело к тому, что эти соглашения оказались подписаны с лицензированными вакцинами, и прививки оказались эффективными. Действительно, одна из компаний, как мы знаем, не получила авторизацию и отказалась от процесса разработки вакцины. Именно в такой ситуации мы оказались, но могло быть и хуже", - говорит Бачу.По мнению Бачу, европейский механизм контрактов на вакцины оказался успешным.По данным представителя румынского Минздрава, на данный момент Румыния получила 19 549 226 доз вакцины: 11 595 129 от BioNTech-Pfizer, 1 592 400 от Moderna, 3 374 000 от AstraZeneca, 987 700 от Johnson &amp; Johnson, поставки продолжаются.
https://ru.sputnik.md/20210720/tsifrovoy-sertifikat-o-vaktsinatsii-v-moldove-uzhe-mozhno-skachat-42591654.html
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вакцинация, молдова, румыния

Румыния предоставит Молдове еще 100 тысяч доз вакцины Pfizer

15:25 21.07.2021
0
© REUTERS / DADO RUVICPfizer - Biontech
Pfizer - Biontech - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
Представитель Минздрава Румынии Андрей Бачу объявил, что правительство планирует продолжать передавать Молдове вакцину против коронавируса.
БУХАРЕСТ, 21 июл – Sputnik, Джеорджиана Арсене. Молдова получит на этой неделе от Румынии еще 100 тысяч доз вакцины Pfizer, заявил на пресс-конференции представитель Минздрава соседней страны.
Чиновник подчеркнул, что Румыния продолжит передачу или перепродажу некоторых доз вакцины против COVID-19. Правительство на своем заседании одобрило безвозмездную передачу Молдове сыворотки.
"Как нам хорошо известно, Сербия также получила 50 000 доз вакцины, Украина, Аргентина, Вьетнам - 100 000 доз AstraZeneca, и пока заключен только один контракт на продажу - с Данией на 1 170 000 доз вакцины", - добавил Бачу.
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Также он рассказал о стратегии Евросоюза по приобретению вакцин против COVID. По словам Бачу, когда Европейская комиссия заключила контракт на закупку всех этих доз прививок, со стороны ЕС так же обеспечили финансирование в размере 2,7 миллиарда евро. Их направили для ускорения процесса развития и производственных мощностей компаний, у которых был потенциал производства прививок.

"На момент закупки вакцины Европейской комиссией у нас было желание в кратчайшие сроки получить доступ к наибольшему количеству безопасных и эффективных вакцин", - уточнил Бачу.

По словам чиновника, на данный момент не существует вакцины, которая была бы полностью завершенной технологически и имела бы разрешение Европейского агентства по лекарственным средствам или других агентств.
"А потом мы хотели заключить контракты со всеми компаниями, у которых был потенциал. Это привело к тому, что эти соглашения оказались подписаны с лицензированными вакцинами, и прививки оказались эффективными. Действительно, одна из компаний, как мы знаем, не получила авторизацию и отказалась от процесса разработки вакцины. Именно в такой ситуации мы оказались, но могло быть и хуже", - говорит Бачу.
По мнению Бачу, европейский механизм контрактов на вакцины оказался успешным.
По данным представителя румынского Минздрава, на данный момент Румыния получила 19 549 226 доз вакцины: 11 595 129 от BioNTech-Pfizer, 1 592 400 от Moderna, 3 374 000 от AstraZeneca, 987 700 от Johnson & Johnson, поставки продолжаются.
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