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Самый точный прогноз погоды: сколько продлятся дожди
Самый точный прогноз погоды: сколько продлятся дожди
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T07:00+0300
2021-07-21T07:00+0300
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, ночью на большей части, днем местами грозовой дождь. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы.Средняя температура в дневные часы составит от +23 до +38 градусов по Цельсию, на севере страны ожидается от +20 до +22 градусов. Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 июля: ночью от +17 до +19, днем от +23 до +25.Синоптики прогнозируют, что в среду и четверг температура воздуха будет до +28, в эти дни метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 23 и 24 июля, ожидается такая же теплая погода без дождей. Позже, 25 и 26 июля, в страну начнет возвращаться жара до +32.В связи с грозами синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.Праздники и народные приметыВ народе 21 июля отмечали праздник Зажинки или Казанская летняя, также это был Прокопьев день, Прокопий Жатвенник и т.д. Название происходит от церковного почитания в этот день явления Казанской иконы Божией Матери в 1579 году.В этот день встарь делался первый "зажин" ржи. Чтобы жатва была обильной, жница, нажав первый сноп, говорила: "Стань, мой сноп, на тысячу коп!"
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Юлия Липовая
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погода, молдова, прогноз

Самый точный прогноз погоды: сколько продлятся дожди

07:00 21.07.2021
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© Sputnik / Mihai CarausДождь
Дождь - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, ночью на большей части, днем местами грозовой дождь. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы.
Strada Mihai Viteazu - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
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Средняя температура в дневные часы составит от +23 до +38 градусов по Цельсию, на севере страны ожидается от +20 до +22 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 июля: ночью от +17 до +19, днем от +23 до +25.
Синоптики прогнозируют, что в среду и четверг температура воздуха будет до +28, в эти дни метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 23 и 24 июля, ожидается такая же теплая погода без дождей.
Позже, 25 и 26 июля, в страну начнет возвращаться жара до +32.
В связи с грозами синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.

Праздники и народные приметы

В народе 21 июля отмечали праздник Зажинки или Казанская летняя, также это был Прокопьев день, Прокопий Жатвенник и т.д. Название происходит от церковного почитания в этот день явления Казанской иконы Божией Матери в 1579 году.
В этот день встарь делался первый "зажин" ржи. Чтобы жатва была обильной, жница, нажав первый сноп, говорила: "Стань, мой сноп, на тысячу коп!"
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