https://ru.sputnik.md/20210721/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-skolko-prodlyatsya-dozhdi-42589489.html

Самый точный прогноз погоды: сколько продлятся дожди

Самый точный прогноз погоды: сколько продлятся дожди

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T07:00+0300

2021-07-21T07:00+0300

2021-07-21T07:00+0300

погода

молдова

прогноз

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, ночью на большей части, днем местами грозовой дождь. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы.Средняя температура в дневные часы составит от +23 до +38 градусов по Цельсию, на севере страны ожидается от +20 до +22 градусов. Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 июля: ночью от +17 до +19, днем от +23 до +25.Синоптики прогнозируют, что в среду и четверг температура воздуха будет до +28, в эти дни метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 23 и 24 июля, ожидается такая же теплая погода без дождей. Позже, 25 и 26 июля, в страну начнет возвращаться жара до +32.В связи с грозами синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.Праздники и народные приметыВ народе 21 июля отмечали праздник Зажинки или Казанская летняя, также это был Прокопьев день, Прокопий Жатвенник и т.д. Название происходит от церковного почитания в этот день явления Казанской иконы Божией Матери в 1579 году.В этот день встарь делался первый "зажин" ржи. Чтобы жатва была обильной, жница, нажав первый сноп, говорила: "Стань, мой сноп, на тысячу коп!"

https://ru.sputnik.md/20210719/Uragan-idet-na-Moldovu-kakikh-zhdat-posledstviy-35577413.html

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погода, молдова, прогноз