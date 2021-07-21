https://ru.sputnik.md/20210721/skolko-bezrabotnykh-v-moldove-i-kto-poluchaet-etot-status-42595189.html

Сколько безработных в Молдове и кто получает этот статус

Сколько безработных в Молдове и кто получает этот статус

Какое количество человек в нашей стране в настоящее время обладают статусом безработного и на какие категории делят таких граждан. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T07:30+0300

2021-07-21T07:30+0300

2021-07-21T07:30+0300

национальное агентство занятости населения

молдова

безработица

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В первые шесть месяцев 2021 года Национальное агентство занятости Молдовы зарегистрировало порядка 18 тысяч граждан со статусом безработных, большинство из них женщины.Об этом заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава наблюдательного совета за рынком труда в Национальном агентстве занятости Дорина Гушан.По ее данным, среди них 50 процентов - это люди в возрасте от 30 до 49 лет, за ними следуют люди в возрасте от 50 до 65 лет. Молодежь в возрасте от 16 до 24 лет составляет лишь 10 процентов, а в возрасте от 25 до 29 лет - 16 процентов.По словам Гушан, большинство безработных, зарегистрированных в этом году, - из сельской местности - около 68 процентов, а из городских - более 30 процентов.Как отметила специалист, большинство безработных зарегистрировано в Кишиневе, Унгенах и Дрокии.Помимо учебных курсов, Агентство по трудоустройству обеспечивает обучение без отрыва от производства в подразделениях, что является новой мерой для стимулирования тех, кто не имеет опыта работы в этой области.По сравнению с прошлым годом количество безработных увеличилось на 30 процентов.

https://ru.sputnik.md/20210228/pandemiya-v-deystvii-naskolko-v-moldove-uvelichilas-bezrabotitsa-33797797.html

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2021

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национальное агентство занятости населения, молдова, безработица