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Сколько безработных в Молдове и кто получает этот статус
Сколько безработных в Молдове и кто получает этот статус
Какое количество человек в нашей стране в настоящее время обладают статусом безработного и на какие категории делят таких граждан. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T07:30+0300
2021-07-21T07:30+0300
национальное агентство занятости населения
молдова
безработица
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В первые шесть месяцев 2021 года Национальное агентство занятости Молдовы зарегистрировало порядка 18 тысяч граждан со статусом безработных, большинство из них женщины.Об этом заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава наблюдательного совета за рынком труда в Национальном агентстве занятости Дорина Гушан.По ее данным, среди них 50 процентов - это люди в возрасте от 30 до 49 лет, за ними следуют люди в возрасте от 50 до 65 лет. Молодежь в возрасте от 16 до 24 лет составляет лишь 10 процентов, а в возрасте от 25 до 29 лет - 16 процентов.По словам Гушан, большинство безработных, зарегистрированных в этом году, - из сельской местности - около 68 процентов, а из городских - более 30 процентов.Как отметила специалист, большинство безработных зарегистрировано в Кишиневе, Унгенах и Дрокии.Помимо учебных курсов, Агентство по трудоустройству обеспечивает обучение без отрыва от производства в подразделениях, что является новой мерой для стимулирования тех, кто не имеет опыта работы в этой области.По сравнению с прошлым годом количество безработных увеличилось на 30 процентов.
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национальное агентство занятости населения, молдова, безработица

Сколько безработных в Молдове и кто получает этот статус

07:30 21.07.2021
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Городская ярмарка вакансий - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
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Какое количество человек в нашей стране в настоящее время обладают статусом безработного и на какие категории делят таких граждан.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В первые шесть месяцев 2021 года Национальное агентство занятости Молдовы зарегистрировало порядка 18 тысяч граждан со статусом безработных, большинство из них женщины.
Об этом заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава наблюдательного совета за рынком труда в Национальном агентстве занятости Дорина Гушан.
По ее данным, среди них 50 процентов - это люди в возрасте от 30 до 49 лет, за ними следуют люди в возрасте от 50 до 65 лет. Молодежь в возрасте от 16 до 24 лет составляет лишь 10 процентов, а в возрасте от 25 до 29 лет - 16 процентов.

"Молодые люди меньше обращаются к нам. Обычно они ищут работу самостоятельно и находят ее легче", - рассказала Гушан.

По словам Гушан, большинство безработных, зарегистрированных в этом году, - из сельской местности - около 68 процентов, а из городских - более 30 процентов.
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Как отметила специалист, большинство безработных зарегистрировано в Кишиневе, Унгенах и Дрокии.
Помимо учебных курсов, Агентство по трудоустройству обеспечивает обучение без отрыва от производства в подразделениях, что является новой мерой для стимулирования тех, кто не имеет опыта работы в этой области.
По сравнению с прошлым годом количество безработных увеличилось на 30 процентов.
© Photo : oferită de Dorina GușanДорина Гушан
Gușan Dorina - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
Дорина Гушан
© Photo : oferită de Dorina Gușan
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