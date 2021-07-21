https://ru.sputnik.md/20210721/skolko-budet-deystvitelen-sertifikat-o-vaktsinatsii-v-moldove-42802550.html

Сколько будет действителен сертификат о вакцинации в Молдове

Сколько будет действителен сертификат о вакцинации в Молдове

Специалисты в области здравоохранения предоставили информацию о сроках действия справок о вакцинации против COVID-19. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T16:10+0300

2021-07-21T16:10+0300

2021-07-21T16:10+0300

коронавирус

вакцинация

молдова

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КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Сертификаты о вакцинации против COVID-19 в настоящее время не имеют срока годности, такое заявление сделал на пресс-конференции в среду врио главы Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Василий Гуштюк.Врио НАОЗ добавил, что если появится научное подтверждение, которое потребует установления срока годности справки, то молдавские власти подчинятся директиве.В то же время специалист уточнил, что изучается возможность введения некоторых условий по вакцинации для определенных категорий трудоустроенных людей в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране. Как полагает Гуштюк, эта мера может быть нацелена на работников образовательных учреждений, сектора HoReCa, пассажирского транспорта как внутри страны, так и за ее пределами: она должна снизить риск распространения инфекции COVID-19.Напомним, в соответствии с недавним решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, руководителям учреждений в нашей стране настоятельно рекомендуется содействовать и поощрять вакцинацию против нового типа коронавируса, чтобы к сентябрю достичь уровня иммунизации 70% среди сотрудников.

https://ru.sputnik.md/20210720/tsifrovoy-sertifikat-o-vaktsinatsii-v-moldove-uzhe-mozhno-skachat-42591654.html

молдова

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вакцинация, молдова