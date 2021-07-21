https://ru.sputnik.md/20210721/skolko-budet-deystvitelen-sertifikat-o-vaktsinatsii-v-moldove-42802550.html
Сколько будет действителен сертификат о вакцинации в Молдове
Сколько будет действителен сертификат о вакцинации в Молдове
Специалисты в области здравоохранения предоставили информацию о сроках действия справок о вакцинации против COVID-19. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T16:10+0300
2021-07-21T16:10+0300
2021-07-21T16:10+0300
коронавирус
вакцинация
молдова
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КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Сертификаты о вакцинации против COVID-19 в настоящее время не имеют срока годности, такое заявление сделал на пресс-конференции в среду врио главы Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Василий Гуштюк.Врио НАОЗ добавил, что если появится научное подтверждение, которое потребует установления срока годности справки, то молдавские власти подчинятся директиве.В то же время специалист уточнил, что изучается возможность введения некоторых условий по вакцинации для определенных категорий трудоустроенных людей в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране. Как полагает Гуштюк, эта мера может быть нацелена на работников образовательных учреждений, сектора HoReCa, пассажирского транспорта как внутри страны, так и за ее пределами: она должна снизить риск распространения инфекции COVID-19.Напомним, в соответствии с недавним решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, руководителям учреждений в нашей стране настоятельно рекомендуется содействовать и поощрять вакцинацию против нового типа коронавируса, чтобы к сентябрю достичь уровня иммунизации 70% среди сотрудников.
https://ru.sputnik.md/20210720/tsifrovoy-sertifikat-o-vaktsinatsii-v-moldove-uzhe-mozhno-skachat-42591654.html
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вакцинация, молдова
Сколько будет действителен сертификат о вакцинации в Молдове
Специалисты в области здравоохранения предоставили информацию о сроках действия справок о вакцинации против COVID-19.
КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Сертификаты о вакцинации против COVID-19 в настоящее время не имеют срока годности, такое заявление сделал на пресс-конференции в среду врио главы Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Василий Гуштюк.
"По сути, сейчас сертификаты о прохождении иммунизации не имеют срока годности. Они становятся действительны на 14-й день после получения полного комплекта вакцин по схеме. Пока не говорится о сроке действия этого документа", - отметил Гуштюк.
Врио НАОЗ добавил, что если появится научное подтверждение, которое потребует установления срока годности справки, то молдавские власти подчинятся директиве.
В то же время специалист уточнил, что изучается возможность введения некоторых условий по вакцинации для определенных категорий трудоустроенных людей в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране.
Как полагает Гуштюк, эта мера может быть нацелена на работников образовательных учреждений, сектора HoReCa, пассажирского транспорта как внутри страны, так и за ее пределами: она должна снизить риск распространения инфекции COVID-19.
"Все будет зависеть от того, как будет проходить процесс иммунизации, от развития эпидемиологического процесса и количества заражений COVID-19".
Василий Гуштюк
врио главы Национального агентства общественного здоровья
Напомним, в соответствии с недавним решением
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, руководителям учреждений в нашей стране настоятельно рекомендуется содействовать и поощрять вакцинацию против нового типа коронавируса, чтобы к сентябрю достичь уровня иммунизации 70% среди сотрудников.