https://ru.sputnik.md/20210721/so-staroy-pochty-na-botaniku-v-kishineve-zapustili-novyy-marshrut-trolleybusa-42671328.html
Со Старой почты на Ботанику: в Кишиневе запустили новый маршрут троллейбуса
Со Старой почты на Ботанику: в Кишиневе запустили новый маршрут троллейбуса
Новый маршрут открыли для дополнительной связки двух секторов Кишинева. Ранее гражданам было тяжело добираться напрямую со Старой почты на Ботанику и обратно. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T11:09+0300
2021-07-21T11:09+0300
2021-07-21T13:00+0300
троллейбусный маршрут
троллейбус
ион чебан
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35502826_0:18:3073:1746_1920x0_80_0_0_dd3a90bc00e69722475a85fd5223c818.jpg
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В Кишиневе в среду запустили новый маршрут троллейбуса. Новая линия соединит сектор Старая почта с Ботаникой.На церемонии официального запуска присутствовал мэр столицы Ион Чебан.По словам примара, троллейбусы будут проезжать по улице Колумна мимо Центрального рынка. В связи с введением новых единиц общественного транспорта, уточнил Чебан, на участке улицы Колумна между улицами Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина будет запрещена парковка.Чебан рассказал, что для нового маршрута в городе провели дополнительные линии электропередач.В то же время градоначальник признал, что в столице существует проблема пробок и новый маршрут троллейбуса, пересекающий центр города, может создать дополнительные трудности.Мэр рассказал, что официально в столице 200-300 тысяч машин, а она была продумана на не более чем 90 тысяч авто: ежедневно в город выезжают более 400 тысяч транспортных средств кишиневцев. По мнению Чебана, сократить количество ежедневно используемых авто можно в том числе и введением новых маршрутов общественного транспорта.
https://ru.sputnik.md/20210416/v-kakikh-avtobusakh-i-trolleybusakh-Kishineva-est-elektronnaya-oplata-proezda-34413479.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MO
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35502826_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_47e617f4f820ff24b3789514fa705ab8.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
троллейбусный маршрут, троллейбус, ион чебан, кишинев
Со Старой почты на Ботанику: в Кишиневе запустили новый маршрут троллейбуса
11:09 21.07.2021 (обновлено: 13:00 21.07.2021)
Новый маршрут открыли для дополнительной связки двух секторов Кишинева. Ранее гражданам было тяжело добираться напрямую со Старой почты на Ботанику и обратно.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В Кишиневе в среду запустили новый маршрут троллейбуса. Новая линия соединит сектор Старая почта с Ботаникой.
На церемонии официального запуска присутствовал мэр столицы Ион Чебан.
"Это очень востребованный маршрут. Ездить по нему будут пока шесть троллейбусов, потом посмотрим. Интервал ожидания на остановке будет примерно 15 минут, исходя из тестирований, которые мы проводили", – заявил журналистам столичный градоначальник.
По словам примара, троллейбусы будут проезжать по улице Колумна мимо Центрального рынка. В связи с введением новых единиц общественного транспорта, уточнил Чебан, на участке улицы Колумна между улицами Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина будет запрещена парковка.
Чебан рассказал, что для нового маршрута в городе провели дополнительные линии электропередач.
В то же время градоначальник признал, что в столице существует проблема пробок и новый маршрут троллейбуса, пересекающий центр города, может создать дополнительные трудности.
"Троллейбус будет создавать проблемы водителям, но приоритет нужно отдавать общественному транспорту", – считает Чебан.
Мэр рассказал, что официально в столице 200-300 тысяч машин, а она была продумана на не более чем 90 тысяч авто: ежедневно в город выезжают более 400 тысяч транспортных средств кишиневцев.
По мнению Чебана, сократить количество ежедневно используемых авто можно в том числе и введением новых маршрутов общественного транспорта.