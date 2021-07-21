https://ru.sputnik.md/20210721/so-staroy-pochty-na-botaniku-v-kishineve-zapustili-novyy-marshrut-trolleybusa-42671328.html

Со Старой почты на Ботанику: в Кишиневе запустили новый маршрут троллейбуса

Со Старой почты на Ботанику: в Кишиневе запустили новый маршрут троллейбуса

Новый маршрут открыли для дополнительной связки двух секторов Кишинева. Ранее гражданам было тяжело добираться напрямую со Старой почты на Ботанику и обратно. 21.07.2021, Sputnik Молдова

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троллейбусный маршрут

троллейбус

ион чебан

кишинев

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В Кишиневе в среду запустили новый маршрут троллейбуса. Новая линия соединит сектор Старая почта с Ботаникой.На церемонии официального запуска присутствовал мэр столицы Ион Чебан.По словам примара, троллейбусы будут проезжать по улице Колумна мимо Центрального рынка. В связи с введением новых единиц общественного транспорта, уточнил Чебан, на участке улицы Колумна между улицами Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина будет запрещена парковка.Чебан рассказал, что для нового маршрута в городе провели дополнительные линии электропередач.В то же время градоначальник признал, что в столице существует проблема пробок и новый маршрут троллейбуса, пересекающий центр города, может создать дополнительные трудности.Мэр рассказал, что официально в столице 200-300 тысяч машин, а она была продумана на не более чем 90 тысяч авто: ежедневно в город выезжают более 400 тысяч транспортных средств кишиневцев. По мнению Чебана, сократить количество ежедневно используемых авто можно в том числе и введением новых маршрутов общественного транспорта.

https://ru.sputnik.md/20210416/v-kakikh-avtobusakh-i-trolleybusakh-Kishineva-est-elektronnaya-oplata-proezda-34413479.html

кишинев

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троллейбусный маршрут, троллейбус, ион чебан, кишинев