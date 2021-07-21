Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210721/stalo-izvestno-gde-proydut-letnie-olimpiyskie-igry-2032-goda-42831012.html
Стало известно, где пройдут летние Олимпийские игры 2032 года
Стало известно, где пройдут летние Олимпийские игры 2032 года
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Столицей летних Олимпийских игр стал австралийский Брисбен, передает РИА Новости.Решение было принято в ходе голосования на сессии... 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T22:35+0300
2021-07-21T22:35+0300
спорт
олимпиада
мок
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1751/94/17519491_0:201:3285:2048_1920x0_80_0_0_23d7000dd0a2d1c9b94319b0694c2d73.jpg
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Столицей летних Олимпийских игр стал австралийский Брисбен, передает РИА Новости.Решение было принято в ходе голосования на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в среду в Токио. Как сообщает пресс-служба МОК, за проведение Олимпиады в Брисбене проголосовали 72 человека, пять - против, трое воздержались. Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.После Игр в Токио летняя Олимпиада пройдет в Париже (2024 год) и Лос-Анджелесе (2028).Ранее Игры-2032 планировали принять, в частности, китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул совместно с Пхеньяном.Австралия ранее принимала Олимпийские игры в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м в Сиднее.
австралия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1751/94/17519491_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_08a5234af7e185af2581d1c0a3df22e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
олимпиада, мок, австралия

Стало известно, где пройдут летние Олимпийские игры 2032 года

22:35 21.07.2021
0
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Столицей летних Олимпийских игр стал австралийский Брисбен, передает РИА Новости.

Решение было принято в ходе голосования на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в среду в Токио. Как сообщает пресс-служба МОК, за проведение Олимпиады в Брисбене проголосовали 72 человека, пять - против, трое воздержались. Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.

После Игр в Токио летняя Олимпиада пройдет в Париже (2024 год) и Лос-Анджелесе (2028).

Ранее Игры-2032 планировали принять, в частности, китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул совместно с Пхеньяном.

Австралия ранее принимала Олимпийские игры в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м в Сиднее.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:35Стало известно, где пройдут летние Олимпийские игры 2032 года
22:26В Белом доме назвали дату визита Зеленского в США
22:15Путин и Меркель обсудили по телефону Минские соглашения и "Северный поток — 2"
22:03Курс валют на четверг — доллар и евро отрываются от лея
21:52Германия и США заявили о прогрессе по вопросу "Северного потока - 2"
21:41В Молдову доставили партию холодильников для хранения вакцин
21:26Российские ученые бесплатно передадут ЕС вакцины от COVID-19 для животных
21:16Когда в Молдове появится правительство — календарь формирования новой власти
20:55Морским "Цирконом" – по наземной цели: что это значит для "партнеров"
20:31Дело "казанского стрелка" - Галявиева переводят в психиатрическую больницу
20:03Видео: авиация Минобороны России борется с лесными пожарами в Карелии и Якутии
19:41Невероятно, но факт: цены на горючее снова изменились
19:16Вниманию граждан России: как теперь въезжать в Молдову
18:57Темпы вакцинации против COVID-19 в Молдове выросли за последнюю неделю
18:38Переболевшим COVID-19 с осложнениями предоставят медицинскую реабилитацию
18:15В Молдове раскрыли торговавшую психотропами преступную группу
17:28Что с COVID-19 в Турции: ответ Эрдогана
17:27В Молдове за сутки резко выросло количество новых случаев COVID-19
17:12Конституционный суд решит судьбу Республиканского стадиона в июле
17:00Мунтян: чего не хватает многим молдавским политикам и стране