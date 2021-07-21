https://ru.sputnik.md/20210721/stalo-izvestno-gde-proydut-letnie-olimpiyskie-igry-2032-goda-42831012.html

Стало известно, где пройдут летние Олимпийские игры 2032 года

Стало известно, где пройдут летние Олимпийские игры 2032 года

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Столицей летних Олимпийских игр стал австралийский Брисбен, передает РИА Новости.Решение было принято в ходе голосования на сессии... 21.07.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Столицей летних Олимпийских игр стал австралийский Брисбен, передает РИА Новости.Решение было принято в ходе голосования на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в среду в Токио. Как сообщает пресс-служба МОК, за проведение Олимпиады в Брисбене проголосовали 72 человека, пять - против, трое воздержались. Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.После Игр в Токио летняя Олимпиада пройдет в Париже (2024 год) и Лос-Анджелесе (2028).Ранее Игры-2032 планировали принять, в частности, китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул совместно с Пхеньяном.Австралия ранее принимала Олимпийские игры в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м в Сиднее.

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олимпиада, мок, австралия