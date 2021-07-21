https://ru.sputnik.md/20210721/stalo-izvestno-gde-proydut-letnie-olimpiyskie-igry-2032-goda-42831012.html
Стало известно, где пройдут летние Олимпийские игры 2032 года
Стало известно, где пройдут летние Олимпийские игры 2032 года
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Столицей летних Олимпийских игр стал австралийский Брисбен, передает РИА Новости.Решение было принято в ходе голосования на сессии... 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T22:35+0300
2021-07-21T22:35+0300
2021-07-21T22:35+0300
спорт
олимпиада
мок
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1751/94/17519491_0:201:3285:2048_1920x0_80_0_0_23d7000dd0a2d1c9b94319b0694c2d73.jpg
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Столицей летних Олимпийских игр стал австралийский Брисбен, передает РИА Новости.Решение было принято в ходе голосования на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в среду в Токио. Как сообщает пресс-служба МОК, за проведение Олимпиады в Брисбене проголосовали 72 человека, пять - против, трое воздержались. Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.После Игр в Токио летняя Олимпиада пройдет в Париже (2024 год) и Лос-Анджелесе (2028).Ранее Игры-2032 планировали принять, в частности, китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул совместно с Пхеньяном.Австралия ранее принимала Олимпийские игры в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м в Сиднее.
австралия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MO
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1751/94/17519491_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_08a5234af7e185af2581d1c0a3df22e0.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
олимпиада, мок, австралия
Стало известно, где пройдут летние Олимпийские игры 2032 года
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik.
Столицей летних Олимпийских игр стал австралийский Брисбен, передает РИА Новости
.
Решение было принято в ходе голосования на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в среду в Токио. Как сообщает пресс-служба МОК, за проведение Олимпиады в Брисбене проголосовали 72 человека, пять - против, трое воздержались. Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.
После Игр в Токио летняя Олимпиада пройдет в Париже (2024 год) и Лос-Анджелесе (2028).
Ранее Игры-2032 планировали принять, в частности, китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул совместно с Пхеньяном.
Австралия ранее принимала Олимпийские игры в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м в Сиднее.