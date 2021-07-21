https://ru.sputnik.md/20210721/tempy-vaktsinatsii-protiv-covid-19-v-moldove-vyrosli-za-poslednyuyu-nedelyu-42840293.html

Темпы вакцинации против COVID-19 в Молдове выросли за последнюю неделю

Темпы вакцинации против COVID-19 в Молдове выросли за последнюю неделю

Двумя дозами вакцины в Молдове привито всего около 389 тысяч человек. Минздрав планирует усилить меры по увеличению количества привитых людей в стране. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T18:57+0300

2021-07-21T18:57+0300

2021-07-21T18:57+0300

коронавирус

вакцинация

минздрав

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558943_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a5a65c14dd65b517427b2081cc414088.jpg

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В Молдове до настоящего момента использованы 894 622 дозы вакцины от COVID-19, двумя компонентами привились 388 877 человек. Уровень иммунизации населения составляет 15,1%, но без учета граждан, привитых за пределами республики.Такую информацию представил в среду на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Денис Чернеля.По его данным, за последнюю неделю в Молдове было подтверждено 478 новых случаев COVID-19 по сравнению с 494 на предыдущей неделе, из которых 28 случаев "импортированы". На левом берегу Днестра подтверждены 192 случая.Чернеля добавил, что республика получила 1 248 090 доз вакцин, и призвал население иммунизироваться."В настоящее время на складах национального учреждения общественного здоровья нет вакцин, все они равномерно распределены по более чем 500 пунктам вакцинации в стране. Сейчас доступно более 330 000 вакцин", - отметил представитель Минздрава.Специалисты в области здравоохранения утверждают, что вакцинация - единственный способ уменьшить новую волну COVID-19, которая начнется уже в августе.В предстоящие выходные будут предприняты новые действия, направленные на увеличение количества вакцинированных людей.Напомним, в соответствии с недавним решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, руководителям учреждений в нашей стране настоятельно рекомендуется содействовать и поощрять вакцинацию против нового типа коронавируса, чтобы к сентябрю достичь уровня иммунизации 70% среди сотрудников.

https://ru.sputnik.md/20210721/est-li-shtamm-delta-v-moldove-minzdrav-o-probakh-otpravlennykh-v-germany-42738163.html

https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

вакцинация, минздрав, молдова