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Тофилат объяснил причину драки с Косованом
Тофилат объяснил причину драки с Косованом
Драка двух политиков накануне привела к потере сознания Косована, а закончилась дружеским рукопожатием. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T08:47+0300
2021-07-21T10:22+0300
молдова
драка
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Бывший советник президента Сержиу Тофилат принес извинения за свое поведение в эфире одного из телеканалов.Накануне Тофилат и экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован устроили драку в прямом эфире одного из телеканалов.Работники телеканала, на котором произошел инцидент, вызвали медиков, и они оказали Косовану первую помощь. После этого оппоненты пожали друг другу руки."Насилие недопустимо и это не метод для разрешения споров, какими бы ни были их причины. Я сожалею об этом инциденте", – заключил Тофилат.
https://ru.sputnik.md/20210720/video-draka-v-pryamom-efire---kosovan-poteryal-soznanie-posle-udara-tofilata-42604147.html
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Тофилат объяснил причину драки с Косованом

08:47 21.07.2021 (обновлено: 10:22 21.07.2021)
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Драка двух политиков накануне привела к потере сознания Косована, а закончилась дружеским рукопожатием.
Бывший советник президента Сержиу Тофилат принес извинения за свое поведение в эфире одного из телеканалов.
Кулак - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
Видео: драка в прямом эфире - Косован потерял сознание после удара Тофилата
Вчера, 22:26
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Накануне Тофилат и экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован устроили драку в прямом эфире одного из телеканалов.

"В этой ситуации я не смог контролировать свои эмоции и сожалею о случившемся", – написал Тофилат на своей странице в соцсети.

Работники телеканала, на котором произошел инцидент, вызвали медиков, и они оказали Косовану первую помощь. После этого оппоненты пожали друг другу руки.
"Насилие недопустимо и это не метод для разрешения споров, какими бы ни были их причины. Я сожалею об этом инциденте", – заключил Тофилат.
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