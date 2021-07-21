https://ru.sputnik.md/20210721/tofilat-obyasnil-prichinu-draki-s-kosovanom-42663247.html
Тофилат объяснил причину драки с Косованом
Тофилат объяснил причину драки с Косованом
Драка двух политиков накануне привела к потере сознания Косована, а закончилась дружеским рукопожатием. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T08:47+0300
2021-07-21T08:47+0300
2021-07-21T10:22+0300
молдова
драка
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Бывший советник президента Сержиу Тофилат принес извинения за свое поведение в эфире одного из телеканалов.Накануне Тофилат и экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован устроили драку в прямом эфире одного из телеканалов.Работники телеканала, на котором произошел инцидент, вызвали медиков, и они оказали Косовану первую помощь. После этого оппоненты пожали друг другу руки."Насилие недопустимо и это не метод для разрешения споров, какими бы ни были их причины. Я сожалею об этом инциденте", – заключил Тофилат.
https://ru.sputnik.md/20210720/video-draka-v-pryamom-efire---kosovan-poteryal-soznanie-posle-udara-tofilata-42604147.html
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Тофилат объяснил причину драки с Косованом
08:47 21.07.2021 (обновлено: 10:22 21.07.2021)
Драка двух политиков накануне привела к потере сознания Косована, а закончилась дружеским рукопожатием.
Бывший советник президента Сержиу Тофилат принес извинения за свое поведение в эфире одного из телеканалов.
Накануне Тофилат и экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован устроили драку в прямом эфире одного из телеканалов.
"В этой ситуации я не смог контролировать свои эмоции и сожалею о случившемся", – написал Тофилат на своей странице в соцсети.
Работники телеканала, на котором произошел инцидент, вызвали медиков, и они оказали Косовану первую помощь. После этого оппоненты пожали друг другу руки.
"Насилие недопустимо и это не метод для разрешения споров, какими бы ни были их причины. Я сожалею об этом инциденте", – заключил Тофилат.