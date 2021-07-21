https://ru.sputnik.md/20210721/v-belom-dome-nazvali-datu-vizita-zelenskogo-v-ssha-42848834.html
В Белом доме назвали дату визита Зеленского в США
В Белом доме назвали дату визита Зеленского в США
Дату визита назвала в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T22:26+0300
2021-07-21T22:26+0300
2021-07-21T22:26+0300
политика
владимир зеленский
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джо байден
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В Белом доме назвали дату визита украинского президента Владимира Зеленского в США, передает РИА Новости. Ожидается, что Зеленский совершит свой визит 30 августа. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По ее словам, визит призван подтвердить "непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму".Кроме того, добавила Псаки, предстоящий визит Зеленского "подтвердит тесное сотрудничество двух стран в области энергобезопасности и поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях".
https://ru.sputnik.md/20210423/vstrecha-putina-i-zelenskogo-chto-mogut-obsuzhdat-politiki-34496771.html
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владимир зеленский, белый дом, джо байден, сша, украина
В Белом доме назвали дату визита Зеленского в США
Дату визита назвала в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В Белом доме назвали дату визита украинского президента Владимира Зеленского в США, передает РИА Новости. Ожидается, что Зеленский совершит свой визит 30 августа. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент (Джо) Байден с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года".
Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома
По ее словам, визит призван подтвердить "непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму".
Кроме того, добавила Псаки, предстоящий визит Зеленского "подтвердит тесное сотрудничество двух стран в области энергобезопасности и поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях".