https://ru.sputnik.md/20210721/v-belom-dome-nazvali-datu-vizita-zelenskogo-v-ssha-42848834.html

В Белом доме назвали дату визита Зеленского в США

В Белом доме назвали дату визита Зеленского в США

Дату визита назвала в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 21.07.2021, Sputnik Молдова

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политика

владимир зеленский

белый дом

джо байден

сша

украина

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В Белом доме назвали дату визита украинского президента Владимира Зеленского в США, передает РИА Новости. Ожидается, что Зеленский совершит свой визит 30 августа. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По ее словам, визит призван подтвердить "непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму".Кроме того, добавила Псаки, предстоящий визит Зеленского "подтвердит тесное сотрудничество двух стран в области энергобезопасности и поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях".

https://ru.sputnik.md/20210423/vstrecha-putina-i-zelenskogo-chto-mogut-obsuzhdat-politiki-34496771.html

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владимир зеленский, белый дом, джо байден, сша, украина