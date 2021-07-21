https://ru.sputnik.md/20210721/v-germanii-utratili-nadezhdu-nayti-vyzhivshikh-v-zone-navodneniya-42755324.html

В Германии утратили надежду найти выживших в зоне наводнения

В Германии утратили надежду найти выживших в зоне наводнения

Циклон Бернд, который натворил бед в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце, привел к большому количеству человеческих жертв. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T14:15+0300

2021-07-21T14:15+0300

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общество

наводнение

германия

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Власти Германии не надеются найти выживших в районе наводнений, где погибли более 160 человек и многие числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости.В обязанности федерального ведомства THW входит оказание помощи при стихийных бедствиях, информирует агентство.На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона Бернд, в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.

германия

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наводнение, германия