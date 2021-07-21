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В Германии утратили надежду найти выживших в зоне наводнения
В Германии утратили надежду найти выживших в зоне наводнения
Циклон Бернд, который натворил бед в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце, привел к большому количеству человеческих жертв. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T14:15+0300
2021-07-21T14:15+0300
общество
наводнение
германия
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Власти Германии не надеются найти выживших в районе наводнений, где погибли более 160 человек и многие числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости.В обязанности федерального ведомства THW входит оказание помощи при стихийных бедствиях, информирует агентство.На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона Бернд, в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.
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наводнение, германия

В Германии утратили надежду найти выживших в зоне наводнения

14:15 21.07.2021
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© AP Photo / Michael ProbstРазрушенные дома видны недалеко от реки Ар в Шульде, Германия
Разрушенные дома видны недалеко от реки Ар в Шульде, Германия - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Michael Probst
Циклон Бернд, который натворил бед в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце, привел к большому количеству человеческих жертв.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Власти Германии не надеются найти выживших в районе наводнений, где погибли более 160 человек и многие числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости.

"В настоящее время мы все еще ищем пропавших без вести, к примеру, при расчистке путей или выкачивании воды из подвалов... Но, к сожалению, на данный момент крайне вероятно, что можно только обнаружить жертвы, но не спасти", - заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) замглавы службы технической помощи ФРГ (THW).

В обязанности федерального ведомства THW входит оказание помощи при стихийных бедствиях, информирует агентство.
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© AFP 2021 / Bruno FahyМужчина помогает женщине пройти по затопленной улице в городе Спа, Бельгия.
Мужчина помогает женщине пройти по затопленной улице в городе Спа, Бельгия. - Sputnik Молдова
1/10
© AFP 2021 / Bruno Fahy
Мужчина помогает женщине пройти по затопленной улице в городе Спа, Бельгия.
© REUTERS / Arnd WiegmannВозле аэропорта Цюриха снесен ураганом вертолет Ми-8, использовавшийся в качестве закусочной.
Возле аэропорта Цюриха снесен ураганом вертолет Ми-8, использовавшийся в качестве закусочной. - Sputnik Молдова
2/10
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Возле аэропорта Цюриха снесен ураганом вертолет Ми-8, использовавшийся в качестве закусочной.
© AP Photo / Michael ProbstРазлившаяся река Майн во Франкфурте, Германия.
Разлившаяся река Майн во Франкфурте, Германия. - Sputnik Молдова
3/10
© AP Photo / Michael Probst
Разлившаяся река Майн во Франкфурте, Германия.
© AFP 2021 / Marcel Van HoornЖители стоят во дворе, покрытом грязью после сильного дождя в Херлене, Нидерланды.
Жители стоят во дворе, покрытом грязью после сильного дождя в Херлене, Нидерланды. - Sputnik Молдова
4/10
© AFP 2021 / Marcel Van Hoorn
Жители стоят во дворе, покрытом грязью после сильного дождя в Херлене, Нидерланды.
© AFP 2021 / Francois WalschaertsЗатопленная улица города Спа в Бельгии.
Затопленная улица города Спа в Бельгии. - Sputnik Молдова
5/10
© AFP 2021 / Francois Walschaerts
Затопленная улица города Спа в Бельгии.
© AP Photo / Valentin BianchiПоврежденные машины на затопленной улице в Мери, Бельгия.
Поврежденные машины на затопленной улице в Мери, Бельгия. - Sputnik Молдова
6/10
© AP Photo / Valentin Bianchi
Поврежденные машины на затопленной улице в Мери, Бельгия.
© REUTERS / Leon KuegelerЛюди идут по затопленной улице после проливных дождей в Хагене, Германия.
Люди идут по затопленной улице после проливных дождей в Хагене, Германия. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Leon Kuegeler
Люди идут по затопленной улице после проливных дождей в Хагене, Германия.
© REUTERS / Wolfgang RattayАвтомобиль едет по дороге, пострадавшей от наводнения, Германия.
Автомобиль едет по дороге, пострадавшей от наводнения, Германия. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Автомобиль едет по дороге, пострадавшей от наводнения, Германия.
© REUTERS / Arnd WiegmannЖенщина стоит перед фургоном, поврежденным упавшим деревом во время грозы и проливного дождя в Цюрихе, Швейцария.
Женщина стоит перед фургоном, поврежденным упавшим деревом во время грозы и проливного дождя в Цюрихе, Швейцария. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Женщина стоит перед фургоном, поврежденным упавшим деревом во время грозы и проливного дождя в Цюрихе, Швейцария.
© REUTERS / Leon Kuegeler Затопленная улица после проливных дождей в Хагене, Германия.
Затопленная улица после проливных дождей в Хагене, Германия. - Sputnik Молдова
10/10
© REUTERS / Leon Kuegeler
Затопленная улица после проливных дождей в Хагене, Германия.
1/10
© AFP 2021 / Bruno Fahy
Мужчина помогает женщине пройти по затопленной улице в городе Спа, Бельгия.
2/10
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Возле аэропорта Цюриха снесен ураганом вертолет Ми-8, использовавшийся в качестве закусочной.
3/10
© AP Photo / Michael Probst
Разлившаяся река Майн во Франкфурте, Германия.
4/10
© AFP 2021 / Marcel Van Hoorn
Жители стоят во дворе, покрытом грязью после сильного дождя в Херлене, Нидерланды.
5/10
© AFP 2021 / Francois Walschaerts
Затопленная улица города Спа в Бельгии.
6/10
© AP Photo / Valentin Bianchi
Поврежденные машины на затопленной улице в Мери, Бельгия.
7/10
© REUTERS / Leon Kuegeler
Люди идут по затопленной улице после проливных дождей в Хагене, Германия.
8/10
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Автомобиль едет по дороге, пострадавшей от наводнения, Германия.
9/10
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Женщина стоит перед фургоном, поврежденным упавшим деревом во время грозы и проливного дождя в Цюрихе, Швейцария.
10/10
© REUTERS / Leon Kuegeler
Затопленная улица после проливных дождей в Хагене, Германия.
На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона Бернд, в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.
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