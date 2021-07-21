В Германии утратили надежду найти выживших в зоне наводнения

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Власти Германии не надеются найти выживших в районе наводнений, где погибли более 160 человек и многие числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости.В обязанности федерального ведомства THW входит оказание помощи при стихийных бедствиях, информирует агентство.На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона Бернд, в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.
Циклон Бернд, который натворил бед в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце, привел к большому количеству человеческих жертв.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Власти Германии не надеются найти выживших в районе наводнений, где погибли более 160 человек и многие числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости.
"В настоящее время мы все еще ищем пропавших без вести, к примеру, при расчистке путей или выкачивании воды из подвалов... Но, к сожалению, на данный момент крайне вероятно, что можно только обнаружить жертвы, но не спасти", - заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) замглавы службы технической помощи ФРГ (THW).
В обязанности федерального ведомства THW входит оказание помощи при стихийных бедствиях, информирует агентство.
Затопленная улица после проливных дождей в Хагене, Германия.
На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона Бернд, в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.