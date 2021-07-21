https://ru.sputnik.md/20210721/v-moldove-raskryli-torgovavshuyu-psikhotropami-prestupnuyu-gruppu-42837418.html

В Молдове раскрыли торговавшую психотропами преступную группу

В Молдове раскрыли торговавшую психотропами преступную группу

Участники криминального сообщества принимали посылки с психотропными таблетками из-за границы. Получателей товара и дилеров в Молдове задержали... 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T18:15+0300

2021-07-21T18:15+0300

2021-07-21T18:23+0300

общество

наркотики

молдова

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Психотропные таблетки общей стоимостью около 1 миллиона леев изъяли полицейские в Молдове. По этому делу на 30 дней задержаны пять подозреваемых, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).Как отметили в ведомстве, следственные мероприятия по раскрытию группировки, занимающейся контрабандой и распространением наркотиков в Молдове, длились три месяца.По данным следствия, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых провели обыски сотрудники Национального инспектората расследований и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, а также полицейские инспектората Рышкань и инспекторы Таможенной службы.Позднее, по данным правоохранителей, задержали еще трех дилеров.Как добавили в ГИП, всего было изъято 1140 таблеток разных видов и марихуана. Общая сумма всех изъятых наркотических средств – более 900 тысяч леев.Задержанным грозит от 7 до 15 лет заключения.

https://ru.sputnik.md/20210304/Partiya-psikhotropov-vposylke-nashli-pomoshiiu-slizhebnoi-sobaki-33857931.html

молдова

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2021

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наркотики, молдова