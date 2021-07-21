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В Молдове раскрыли торговавшую психотропами преступную группу
В Молдове раскрыли торговавшую психотропами преступную группу
Участники криминального сообщества принимали посылки с психотропными таблетками из-за границы. Получателей товара и дилеров в Молдове задержали... 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T18:15+0300
2021-07-21T18:23+0300
общество
наркотики
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Психотропные таблетки общей стоимостью около 1 миллиона леев изъяли полицейские в Молдове. По этому делу на 30 дней задержаны пять подозреваемых, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).Как отметили в ведомстве, следственные мероприятия по раскрытию группировки, занимающейся контрабандой и распространением наркотиков в Молдове, длились три месяца.По данным следствия, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых провели обыски сотрудники Национального инспектората расследований и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, а также полицейские инспектората Рышкань и инспекторы Таможенной службы.Позднее, по данным правоохранителей, задержали еще трех дилеров.Как добавили в ГИП, всего было изъято 1140 таблеток разных видов и марихуана. Общая сумма всех изъятых наркотических средств – более 900 тысяч леев.Задержанным грозит от 7 до 15 лет заключения.
https://ru.sputnik.md/20210304/Partiya-psikhotropov-vposylke-nashli-pomoshiiu-slizhebnoi-sobaki-33857931.html
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Юлия Липовая
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наркотики, молдова

В Молдове раскрыли торговавшую психотропами преступную группу

18:15 21.07.2021 (обновлено: 18:23 21.07.2021)
0
© Sputnik / Mihai Carausлекарства
лекарства - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Участники криминального сообщества принимали посылки с психотропными таблетками из-за границы. Получателей товара и дилеров в Молдове задержали правоохранители.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Психотропные таблетки общей стоимостью около 1 миллиона леев изъяли полицейские в Молдове. По этому делу на 30 дней задержаны пять подозреваемых, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
Как отметили в ведомстве, следственные мероприятия по раскрытию группировки, занимающейся контрабандой и распространением наркотиков в Молдове, длились три месяца.
Служебные собаки Пограничной полиции Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 04.03.2021
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Партию психотропов в посылке нашли с помощью служебной собаки
4 марта, 12:13
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По данным следствия, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых провели обыски сотрудники Национального инспектората расследований и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, а также полицейские инспектората Рышкань и инспекторы Таможенной службы.

"В июне был задержан 39-летний житель Хынчештского района, который автобусом получил посылку из Франции. После обысков у него нашли 500 психотропных таблеток. Позже нашли другого мужчину того же возраста в Кишиневе - он отвечал за получение посылок и их переправку дилерам", - говорится в сообщении полиции.

Позднее, по данным правоохранителей, задержали еще трех дилеров.
Как добавили в ГИП, всего было изъято 1140 таблеток разных видов и марихуана. Общая сумма всех изъятых наркотических средств – более 900 тысяч леев.
Задержанным грозит от 7 до 15 лет заключения.
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