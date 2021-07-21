https://ru.sputnik.md/20210721/v-moldove-za-sutki-rezko-vyroslo-kolichestvo-novykh-sluchaev-covid-19-42774413.html
В Молдове за сутки резко выросло количество новых случаев COVID-19
В Молдове за сутки резко выросло количество новых случаев COVID-19
В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса за минувшие 24 часа. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T17:27+0300
2021-07-21T17:27+0300
2021-07-21T17:30+0300
коронавирус
статистика
минздрав
молдова
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 141 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Из них четыре эпизода "импорта" инфекции: два из России и по одному из Италии и Турции.Общее число случаев заражения в стране достигло 258 237.За минувшие сутки проведено 5565 тестов.За последние 24 часа зафиксировано два случая инфицирования среди медработников: у одного врача и одной медсестры.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 92 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 251 125.Отмечено три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6232.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html
https://ru.sputnik.md/20210721/est-li-shtamm-delta-v-moldove-minzdrav-o-probakh-otpravlennykh-v-germany-42738163.html
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статистика, минздрав, молдова
В Молдове за сутки резко выросло количество новых случаев COVID-19
17:27 21.07.2021 (обновлено: 17:30 21.07.2021)
В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 141 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Из них четыре эпизода "импорта" инфекции: два из России и по одному из Италии и Турции.
Общее число случаев заражения в стране достигло 258 237.
За минувшие сутки проведено 5565 тестов.
За последние 24 часа зафиксировано два случая инфицирования среди медработников: у одного врача и одной медсестры.
Всего в больницах находятся 285 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 50 (из них 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 92 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 251 125.
Отмечено три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6232.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.