В Молдову доставили партию холодильников для хранения вакцин

В Молдову доставили партию холодильников для хранения вакцин

21.07.2021

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Республика Молдова получила сегодня партию из 46 холодильников, бесплатно переданных через платформу COVAX. Они будут доставлены в центрах общественного здравоохранения по всей стране, сообщает пресс-служба Минздрава. Холодильное оборудование стоимостью более 34 тысяч евро представляет собой гуманитарную помощь для борьбы с пандемией COVID-19 в нашей стране, направленную на реализацию Национального плана иммунизации. “Речь идет о 30 холодильниках для хранения вакцин при температурах -15 ° C / -25 ° C и шести холодильниках для хранения доз при температурах +2 ° C / +8 ° C”, - уточнили в минздраве.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. а с 15 мая до 30 сентября действовал режим чп в области здравоохранения. с 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. в зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

