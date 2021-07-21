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В России появится центр экспертизы по искусственному интеллекту
В России появится центр экспертизы по искусственному интеллекту
Группа экспертов из разных стран и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T23:11+0300
2021-07-21T23:11+0300
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искусственный интеллект
наука
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В России будет создан Центр экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект", передает РИА Новости. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.По заказу ООН группа экспертов из разных стран (в том числе России) и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. Новая структура будет работать на базе Аналитического центра при правительстве России. Как отметили в аппарате вице-премьера, центр экспертизы будет оказывать поддержку в реализации стратегии развития искусственного интеллекта, а также следить за исполнением федерального проекта "Искусственный интеллект".Кроме того, структура будет заниматься задачами, которые касаются взаимодействия России с другими странами по вопросам развития искусственного интеллекта. К концу года, как ожидается, центр также представит индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта.Федеральный проект "Искусственный интеллект" предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на создание экосистемы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в России. В частности, он предусматривает введение мер поддержки технологических компаний, а также организацию программ и мероприятий, направленных на популяризацию технологического развития среди молодежи.
https://ru.sputnik.md/20210519/foto-chto-risuet-pervyy-v-mire-robot-khudozhnik-s-iskusstvennym-intellektom-34786382.html
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искусственный интеллект, наука, россия

В России появится центр экспертизы по искусственному интеллекту

23:11 21.07.2021
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© Photo : Pixabay / Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© Photo : Pixabay / Gerd Altmann
Группа экспертов из разных стран и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В России будет создан Центр экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект", передает РИА Новости. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"В развитие искусственного интеллекта в России вовлечены сотни организаций из различных отраслей экономики. Для достижения синергетического эффекта важно обеспечить координацию всех центров компетенций по ИИ. Именно такая задача возложена на создаваемый Центр экспертизы", - отметил вице-премьер.
По заказу ООН группа экспертов из разных стран (в том числе России) и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта.
Новая структура будет работать на базе Аналитического центра при правительстве России. Как отметили в аппарате вице-премьера, центр экспертизы будет оказывать поддержку в реализации стратегии развития искусственного интеллекта, а также следить за исполнением федерального проекта "Искусственный интеллект".
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Кроме того, структура будет заниматься задачами, которые касаются взаимодействия России с другими странами по вопросам развития искусственного интеллекта. К концу года, как ожидается, центр также представит индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта.
"В сентябре мы планируем провести большой форум по проблемам этики искусственного интеллекта, а до конца года запустим национальный портал, который станет проводником в экосистему искусственного интеллекта для граждан", - добавил Чернышенко.
Федеральный проект "Искусственный интеллект" предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на создание экосистемы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в России. В частности, он предусматривает введение мер поддержки технологических компаний, а также организацию программ и мероприятий, направленных на популяризацию технологического развития среди молодежи.
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