https://ru.sputnik.md/20210721/v-rossii-poyavitsya-tsentr-ekspertizy-po-iskusstvennomu-intellektu-42841458.html

В России появится центр экспертизы по искусственному интеллекту

В России появится центр экспертизы по искусственному интеллекту

Группа экспертов из разных стран и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T23:11+0300

2021-07-21T23:11+0300

2021-07-21T23:11+0300

общество

искусственный интеллект

наука

россия

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В России будет создан Центр экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект", передает РИА Новости. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.По заказу ООН группа экспертов из разных стран (в том числе России) и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. Новая структура будет работать на базе Аналитического центра при правительстве России. Как отметили в аппарате вице-премьера, центр экспертизы будет оказывать поддержку в реализации стратегии развития искусственного интеллекта, а также следить за исполнением федерального проекта "Искусственный интеллект".Кроме того, структура будет заниматься задачами, которые касаются взаимодействия России с другими странами по вопросам развития искусственного интеллекта. К концу года, как ожидается, центр также представит индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта.Федеральный проект "Искусственный интеллект" предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на создание экосистемы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в России. В частности, он предусматривает введение мер поддержки технологических компаний, а также организацию программ и мероприятий, направленных на популяризацию технологического развития среди молодежи.

https://ru.sputnik.md/20210519/foto-chto-risuet-pervyy-v-mire-robot-khudozhnik-s-iskusstvennym-intellektom-34786382.html

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искусственный интеллект, наука, россия