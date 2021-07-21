https://ru.sputnik.md/20210721/vnimaniyu-grazhdan-rossii-kak-teper-vezzhat-v-moldovu-42843150.html

Вниманию граждан России: как теперь въезжать в Молдову

Вниманию граждан России: как теперь въезжать в Молдову

Россия была внесена молдавским Минздравом в "красную зону" эпидемиологического риска. Соответственно, граждане РФ должны будут соблюдать режим самоизоляции, но... 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T19:16+0300

2021-07-21T19:16+0300

2021-07-21T19:16+0300

коронавирус

молдова

россия

посольство россии в молдове

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Посольство России в Кишиневе выступило с уточнением о новом порядке въезда граждан РФ в Молдову.Как отметили в посольстве, новые изменения вступили в силу в соответствии с постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 17.07.2021 г.Минздрав Молдовы составил списки стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, отнесенных, соответственно, к "красной" и "зеленой" зонам, которые будут обновляться каждые семь дней, пояснили в диппредставительстве.В посольстве напомнили также об исключениях: лица, имеющие документ о вакцинации против COVID-19; дети до шести лет; дети от шести до 18 лет при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19; лица, имеющие документ о наличии антител к COVID-19; транзитные пассажиры.Лица, находящиеся на режиме самоизоляции, независимо от страны или зоны, из которой они прибыли, могут прекратить режим самоизоляции после седьмого дня, если они проведут ПЦР-тест на COVID-19 и его результат будет отрицательным, заключили в посольстве РФ.

https://ru.sputnik.md/20210718/minzdrav-opublikoval-spisok-stran-krasnoy-zony-epidopasnosti-35568878.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

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молдова, россия, посольство россии в молдове