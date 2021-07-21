https://ru.sputnik.md/20210721/vnimaniyu-grazhdan-rossii-kak-teper-vezzhat-v-moldovu-42843150.html
Вниманию граждан России: как теперь въезжать в Молдову
Вниманию граждан России: как теперь въезжать в Молдову
Россия была внесена молдавским Минздравом в "красную зону" эпидемиологического риска. Соответственно, граждане РФ должны будут соблюдать режим самоизоляции, но... 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T19:16+0300
2021-07-21T19:16+0300
2021-07-21T19:16+0300
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посольство россии в молдове
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Посольство России в Кишиневе выступило с уточнением о новом порядке въезда граждан РФ в Молдову.Как отметили в посольстве, новые изменения вступили в силу в соответствии с постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 17.07.2021 г.Минздрав Молдовы составил списки стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, отнесенных, соответственно, к "красной" и "зеленой" зонам, которые будут обновляться каждые семь дней, пояснили в диппредставительстве.В посольстве напомнили также об исключениях: лица, имеющие документ о вакцинации против COVID-19; дети до шести лет; дети от шести до 18 лет при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19; лица, имеющие документ о наличии антител к COVID-19; транзитные пассажиры.Лица, находящиеся на режиме самоизоляции, независимо от страны или зоны, из которой они прибыли, могут прекратить режим самоизоляции после седьмого дня, если они проведут ПЦР-тест на COVID-19 и его результат будет отрицательным, заключили в посольстве РФ.
https://ru.sputnik.md/20210718/minzdrav-opublikoval-spisok-stran-krasnoy-zony-epidopasnosti-35568878.html
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молдова, россия, посольство россии в молдове
Вниманию граждан России: как теперь въезжать в Молдову
Россия была внесена молдавским Минздравом в "красную зону" эпидемиологического риска. Соответственно, граждане РФ должны будут соблюдать режим самоизоляции, но с некоторыми исключениями.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Посольство России в Кишиневе выступило с уточнением о новом порядке въезда граждан РФ в Молдову.
Как отметили в посольстве, новые изменения вступили в силу в соответствии с постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 17.07.2021 г.
Минздрав Молдовы составил списки стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, отнесенных, соответственно, к "красной" и "зеленой" зонам, которые будут обновляться каждые семь дней, пояснили в диппредставительстве.
"Россия включена в список стран "красной зоны". Для лиц, прибывающих в Молдову из РФ, будет применяться режим самоизоляции продолжительностью 14 дней, включая обладателей дипломатических и служебных паспортов", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
В посольстве напомнили также об исключениях: лица, имеющие документ о вакцинации против COVID-19; дети до шести лет; дети от шести до 18 лет при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19; лица, имеющие документ о наличии антител к COVID-19; транзитные пассажиры.
Лица, находящиеся на режиме самоизоляции, независимо от страны или зоны, из которой они прибыли, могут прекратить режим самоизоляции после седьмого дня, если они проведут ПЦР-тест на COVID-19 и его результат будет отрицательным, заключили в посольстве РФ.