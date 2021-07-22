https://ru.sputnik.md/20210722/bayden-priznal-nevozmozhnost-ostanovki-severnogo-potoka--2-42890086.html

Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"

Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"

Президент США заявил, что остановить строительство завершенного на 99% газопровода невозможно. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T11:10+0300

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в мире

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Джо Байден признал, что остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2" невозможно, поскольку он уже на 99% завершен. Заявление американского президента цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение, согласно которому Германия будет добиваться санкций Брюсселя против Москвы, если Россия станет использовать экспорт энергоресурсов против европейских государств."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.

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