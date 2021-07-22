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Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
Президент США заявил, что остановить строительство завершенного на 99% газопровода невозможно. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T11:10+0300
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в мире
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Джо Байден признал, что остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2" невозможно, поскольку он уже на 99% завершен. Заявление американского президента цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение, согласно которому Германия будет добиваться санкций Брюсселя против Москвы, если Россия станет использовать экспорт энергоресурсов против европейских государств."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.
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в мире

Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"

11:10 22.07.2021 (обновлено: 11:17 22.07.2021)
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© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США заявил, что остановить строительство завершенного на 99% газопровода невозможно.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Джо Байден признал, что остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2" невозможно, поскольку он уже на 99% завершен. Заявление американского президента цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение, согласно которому Германия будет добиваться санкций Брюсселя против Москвы, если Россия станет использовать экспорт энергоресурсов против европейских государств.
Северный поток 2 - Sputnik Молдова, 1920, 02.07.2018
Инфографика
"Северный поток-2": все, что нужно знать о строительстве газопровода
2 июля 2018, 14:15
275
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.
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