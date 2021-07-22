https://ru.sputnik.md/20210722/brigada-smurd-perevezla-iz-ukrainy-v-moldovu-postradavshuyu-v-dtp-zhenschinu-42854078.html

Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину

Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину

Гражданка Молдовы пострадала в ДТП на одной из трасс Украины. После госпитализации женщины было принято решение доставить ее в Кишинев. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T09:42+0300

2021-07-22T09:42+0300

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общество

спасатели

smurd

молдова

украина

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Бригада спасателей SMURD выполнила трансграничную операцию по перевозке из Украины гражданки Молдовы. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.По данным спасателей, женщина пострадала в ДТП на одной из трасс близ города Чернигова.Спасатели уточнили, что во время перевозки пациентка была под строгим наблюдением, дополнительных осложнений после полученных травм в ДТП не обнаружено.По информации ГИЧС, с начала 2021 года они осуществили уже шестую трансграничную операцию.

https://ru.sputnik.md/20210720/operatsiya-spasateley-v-Kishineve-muzhchine-ne-dali-sovershit-samoubiystvo-35588240.html

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спасатели, smurd, молдова, украина