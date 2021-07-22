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Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
Сколько времени нужно PAS, чтобы внести какие-то изменения, чтобы люди не разочаровались в новой власти. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T07:30+0300
2021-07-22T07:30+0300
выборы
парламент
политика
pas
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Результаты досрочных парламентских выборов продемонстрировали, что граждане возлагают большие надежды и ожидания на новых народных избранников, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.Как отметил эксперт, избиратели поддержали идеи, выдвинутые Майей Санду во время президентской гонки, а также продолжили разделять видение Партии "Действие и солидарность" в избирательной кампании уже парламентских выборов.Как полагает Лисневский, теперь на плечи новой власти легла большая ответственность, и проблемы общества необходимо решить, как можно быстрее.В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. По их итогам партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также прошли Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и партия "Шор" – 5,74%.Позднее в ЦИК постановили, что PAS получает 63 мандата, блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и партия "Шор" шесть мандатов.Итоги досрочных парламентских выборов должны утвердить в Конституционном суде 23 июля.
https://ru.sputnik.md/20210714/Kakim-dolzhno-byt-novoe-pravitelstvo-Moldovy-ili-Chto-mozhet-stat-oshibkoy-PAS-35513697.html
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выборы, парламент, pas, молдова

Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат

07:30 22.07.2021
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© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Cristina Bas - Sputnik Молдова
Кристина Баш
Все материалы
Сколько времени нужно PAS, чтобы внести какие-то изменения, чтобы люди не разочаровались в новой власти.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Результаты досрочных парламентских выборов продемонстрировали, что граждане возлагают большие надежды и ожидания на новых народных избранников, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.
Как отметил эксперт, избиратели поддержали идеи, выдвинутые Майей Санду во время президентской гонки, а также продолжили разделять видение Партии "Действие и солидарность" в избирательной кампании уже парламентских выборов.
Как полагает Лисневский, теперь на плечи новой власти легла большая ответственность, и проблемы общества необходимо решить, как можно быстрее.

"Некоторые изменения должны будут произойти уже в течение первых 100 дней. За это время граждане должны увидеть стратегический план PAS, перемены в некоторых сферах, достижения и отличия от других политиков, которые дали пустые обещания. Если люди не увидят этого в ближайшее время, тогда потихоньку начнет появляться чувство разочарования".

Ян Лисневский - Sputnik Молдова
Ян Лисневский
Политолог
В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. По их итогам партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также прошли Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и партия "Шор" – 5,74%.
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Позднее в ЦИК постановили, что PAS получает 63 мандата, блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и партия "Шор" шесть мандатов.
Итоги досрочных парламентских выборов должны утвердить в Конституционном суде 23 июля.
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