https://ru.sputnik.md/20210722/ekspert-skolko-vremeni-u-pas-chtoby-ne-razocharovat-svoy-elektorat-42844816.html

Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат

Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат

Сколько времени нужно PAS, чтобы внести какие-то изменения, чтобы люди не разочаровались в новой власти. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T07:30+0300

2021-07-22T07:30+0300

2021-07-22T07:30+0300

выборы

парламент

политика

pas

молдова

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Результаты досрочных парламентских выборов продемонстрировали, что граждане возлагают большие надежды и ожидания на новых народных избранников, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.Как отметил эксперт, избиратели поддержали идеи, выдвинутые Майей Санду во время президентской гонки, а также продолжили разделять видение Партии "Действие и солидарность" в избирательной кампании уже парламентских выборов.Как полагает Лисневский, теперь на плечи новой власти легла большая ответственность, и проблемы общества необходимо решить, как можно быстрее.В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. По их итогам партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также прошли Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и партия "Шор" – 5,74%.Позднее в ЦИК постановили, что PAS получает 63 мандата, блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и партия "Шор" шесть мандатов.Итоги досрочных парламентских выборов должны утвердить в Конституционном суде 23 июля.

https://ru.sputnik.md/20210714/Kakim-dolzhno-byt-novoe-pravitelstvo-Moldovy-ili-Chto-mozhet-stat-oshibkoy-PAS-35513697.html

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Кристина Баш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

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выборы, парламент, pas, молдова