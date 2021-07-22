https://ru.sputnik.md/20210722/gde-v-kishineve-22-iyulya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-42854693.html

Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают свою работу. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T10:05+0300

2021-07-22T10:05+0300

2021-07-22T10:11+0300

коронавирус

вакцинация

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1a/34884803_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_b0951290b848c5d478aec7833a5d6c94.jpg

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской примэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в четверг:У горожан есть возможность сделать прививку в двух передвижных пунктах до конца июля. Их легко узнать по надписям на внешнем корпусе троллейбуса и автобуса. Эти два мобильных пункта вакцинации начали работать в Кишиневе и его пригородах с 26 мая.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. а с 15 мая до 30 сентября действовал режим чп в области здравоохранения. с 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. в зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210721/tempy-vaktsinatsii-protiv-covid-19-v-moldove-vyrosli-za-poslednyuyu-nedelyu-42840293.html

https://ru.sputnik.md/20210722/merdzhinyanu-narushaet-li-obyazatelnaya-vaktsinatsiya-prava-cheloveka-v-moldove-42756307.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

вакцинация, кишинев