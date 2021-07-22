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Гибель двух девушек в Бельцах: появились новые подробности
Гибель двух девушек в Бельцах: появились новые подробности
Двое друзей девушек, погибших на днях в Бельцах, ранее также ушли из жизни. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T15:50+0300
2021-07-22T15:50+0300
общество
трагедия
молдова
бельцы
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Всплывают новые детали о гибели двух девушек в Бельцах, которая потрясла страну. Тела двух подруг нашли во вторник под окнами многоэтажного дома. По предварительной информации, они упали с 13-го этажа.По данным местной прессы, эти девушки уже пытались покончить с жизнью.В то же время СМИ стало известно, что двое их друзей ранее трагически погибли: юноша упал с крыши жилого дома в секторе Дачия в Бельцах, а девушка скончалась два года назад, по предварительной версии, это был суицид.Согласно информации полиции, погибшим во вторник было 16 и 20 лет, однако пресса утверждает, что 15 и 17.При этом известно, что обе подруги получали некую социальную помощь.По информации соцработников, 17-летняя девушка была общительной и строила планы на будущее: она планировала стать парикмахером и даже посещала курсы.Напомним, несчастный случай произошел 20 июля в Бельцах. Тела двух подруг обнаружили под окнами многоэтажки. По данным полиции, они оставили прощальные записки.
https://ru.sputnik.md/20210722/siniy-kit-vernulsya-zhdet-li-moldovu-epidemiya-samoubiystv-42852782.html
https://ru.sputnik.md/20210720/tragediya-v-beltsakh-pod-oknami-mnogoetazhki-nashli-tela-dvukh-devushek-35591361.html
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Марина Гончарук
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трагедия, молдова, бельцы

Гибель двух девушек в Бельцах: появились новые подробности

15:50 22.07.2021
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© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Двое друзей девушек, погибших на днях в Бельцах, ранее также ушли из жизни.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Всплывают новые детали о гибели двух девушек в Бельцах, которая потрясла страну. Тела двух подруг нашли во вторник под окнами многоэтажного дома. По предварительной информации, они упали с 13-го этажа.
По данным местной прессы, эти девушки уже пытались покончить с жизнью.
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В то же время СМИ стало известно, что двое их друзей ранее трагически погибли: юноша упал с крыши жилого дома в секторе Дачия в Бельцах, а девушка скончалась два года назад, по предварительной версии, это был суицид.
Согласно информации полиции, погибшим во вторник было 16 и 20 лет, однако пресса утверждает, что 15 и 17.
При этом известно, что обе подруги получали некую социальную помощь.
По информации соцработников, 17-летняя девушка была общительной и строила планы на будущее: она планировала стать парикмахером и даже посещала курсы.
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Общество
Трагедия в Бельцах: под окнами многоэтажки нашли тела двух девушек
20 июля, 15:28
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Напомним, несчастный случай произошел 20 июля в Бельцах. Тела двух подруг обнаружили под окнами многоэтажки.
По данным полиции, они оставили прощальные записки.
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