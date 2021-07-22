https://ru.sputnik.md/20210722/gibel-dvukh-devushek-v-beltsakh-poyavilis-novye-podrobnosti-42933372.html

Гибель двух девушек в Бельцах: появились новые подробности

Гибель двух девушек в Бельцах: появились новые подробности

Двое друзей девушек, погибших на днях в Бельцах, ранее также ушли из жизни. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T15:50+0300

2021-07-22T15:50+0300

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общество

трагедия

молдова

бельцы

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Всплывают новые детали о гибели двух девушек в Бельцах, которая потрясла страну. Тела двух подруг нашли во вторник под окнами многоэтажного дома. По предварительной информации, они упали с 13-го этажа.По данным местной прессы, эти девушки уже пытались покончить с жизнью.В то же время СМИ стало известно, что двое их друзей ранее трагически погибли: юноша упал с крыши жилого дома в секторе Дачия в Бельцах, а девушка скончалась два года назад, по предварительной версии, это был суицид.Согласно информации полиции, погибшим во вторник было 16 и 20 лет, однако пресса утверждает, что 15 и 17.При этом известно, что обе подруги получали некую социальную помощь.По информации соцработников, 17-летняя девушка была общительной и строила планы на будущее: она планировала стать парикмахером и даже посещала курсы.Напомним, несчастный случай произошел 20 июля в Бельцах. Тела двух подруг обнаружили под окнами многоэтажки. По данным полиции, они оставили прощальные записки.

https://ru.sputnik.md/20210722/siniy-kit-vernulsya-zhdet-li-moldovu-epidemiya-samoubiystv-42852782.html

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трагедия, молдова, бельцы