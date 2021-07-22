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Гырбу: ждет ли молдаван минимальная пенсия в 2000 леев с 1 октября
Гырбу: ждет ли молдаван минимальная пенсия в 2000 леев с 1 октября
Эксперт оценил быстрый и долгий варианты сценария, следуя которым PAS может уже в октября 2021 года увеличить пенсии гражданам Молдовы. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T18:00+0300
2021-07-22T18:00+0300
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Гырбу: ждет ли молдаван минимальная пенсия 2000 леев с 1 октября
Гырбу: ждет ли молдаван минимальная пенсия 2000 леев с 1 октября
Вице-председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Наталья Гаврилица заявила, что PAS намерена с 1 октября увеличить минимальную пенсию до 2000 леев.Если в бюджете найдутся средства для выделения больших ресурсов, чтобы увеличить пенсии в социальном секторе, то это возможно. Но это реализуемо в том случае, если правительство откажется от инвестиций в социальный сектор, образование, здравоохранение, в развитие инфраструктуры и экономики. Мы небогатая страна и должны понимать, что чудес не бывает. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.Гырбу считает, что для этого необходимо создавать больше рабочих мест, экономическую инфраструктуру, помогать развиваться бизнесу, инвестировать в постоянную реквалификацию рабочей силы, чтобы она лучше соответствовала требованиям на рынке.Гырбу в заключение предположил, что для этого проще найти несколько миллиардов в бюджете, перенаправить их в социальный фонд и получить ожидаемый результат.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
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новости, аудио, пенсии, молдова
Гырбу: ждет ли молдаван минимальная пенсия в 2000 леев с 1 октября
Эксперт оценил быстрый и долгий варианты сценария, следуя которым PAS может уже в октября 2021 года увеличить пенсии гражданам Молдовы.
Вице-председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Наталья Гаврилица заявила, что PAS намерена с 1 октября увеличить минимальную пенсию до 2000 леев.
Если в бюджете найдутся средства для выделения больших ресурсов, чтобы увеличить пенсии в социальном секторе, то это возможно. Но это реализуемо в том случае, если правительство откажется от инвестиций в социальный сектор, образование, здравоохранение, в развитие инфраструктуры и экономики. Мы небогатая страна и должны понимать, что чудес не бывает. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
"Можно решить проблему с социальным фондом, когда число трудящихся в экономике Республики Молдова станет выше и увеличатся заработные платы. Если заработная плата будет больше, то и налоги в социальный фонд вырастут".
Виорел Гырбу
экономический эксперт
Гырбу считает, что для этого необходимо создавать больше рабочих мест, экономическую инфраструктуру, помогать развиваться бизнесу, инвестировать в постоянную реквалификацию рабочей силы, чтобы она лучше соответствовала требованиям на рынке.
"Чтобы увеличить доходы работающих граждан Республики Молдова, нужно продавать товары с повышенной добавочной стоимостью, включенной в цену. Нужно развивать не только экономику, но и инновационный сектор, науку и образование. Такого рода перемены проходят очень медленно", - констатировал экономист.
Гырбу в заключение предположил, что для этого проще найти несколько миллиардов в бюджете, перенаправить их в социальный фонд и получить ожидаемый результат.