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Гырбу: ждет ли молдаван минимальная пенсия в 2000 леев с 1 октября

Гырбу: ждет ли молдаван минимальная пенсия в 2000 леев с 1 октября

Эксперт оценил быстрый и долгий варианты сценария, следуя которым PAS может уже в октября 2021 года увеличить пенсии гражданам Молдовы. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T18:00+0300

2021-07-22T18:00+0300

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Гырбу: ждет ли молдаван минимальная пенсия 2000 леев с 1 октября Гырбу: ждет ли молдаван минимальная пенсия 2000 леев с 1 октября

Вице-председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Наталья Гаврилица заявила, что PAS намерена с 1 октября увеличить минимальную пенсию до 2000 леев.Если в бюджете найдутся средства для выделения больших ресурсов, чтобы увеличить пенсии в социальном секторе, то это возможно. Но это реализуемо в том случае, если правительство откажется от инвестиций в социальный сектор, образование, здравоохранение, в развитие инфраструктуры и экономики. Мы небогатая страна и должны понимать, что чудес не бывает. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.Гырбу считает, что для этого необходимо создавать больше рабочих мест, экономическую инфраструктуру, помогать развиваться бизнесу, инвестировать в постоянную реквалификацию рабочей силы, чтобы она лучше соответствовала требованиям на рынке.Гырбу в заключение предположил, что для этого проще найти несколько миллиардов в бюджете, перенаправить их в социальный фонд и получить ожидаемый результат.

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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