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Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
Эксперт рассказал, чем опасна коронавирусная инфекция для сов и жаворонков. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T14:00+0300
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Невролог Эркин Шамсиев рассказал о том, что люди, которых принято называть жаворонками, то есть бодрствующие ранним утром, могут внезапно превратиться в сов, которые мало спят вечером и ночью. Причем подобные изменения часто возникают на фоне заражения коронавирусной инфекцией."Зачастую после перенесенной коронавирусной инфекции люди жалуются на энцефалопатию (заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции – ред.). В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции – нарушается сон, засыпание, деформируется система бодрствования, то есть совы могут стать жаворонками и наоборот", – сказал Шамсиев в интервью РИА Новости во Всемирный день мозга.Невролог отметил, что таким пациентам часто назначают седативные препараты, поскольку, помимо трудностей со сном, они могут сталкиваться и с другими психическими и психологическими проблемами.Перенесшему коронавирус человеку, чтобы наладить сон и избежать других нежелательных последствий, следует работать над укреплением иммунитета: заниматься спортом, правильно питаться, по возможности исключить алкоголь и сигареты.Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Праздник учрежден Всемирной федерацией неврологии в 2014 году.
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здоровый образ жизни

Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога

14:00 22.07.2021
0
CC BY 2.0 / Flickr / Mislav Marohnić / Похмелье
Похмелье - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
CC BY 2.0 / Flickr / Mislav Marohnić /
Эксперт рассказал, чем опасна коронавирусная инфекция для сов и жаворонков.
Невролог Эркин Шамсиев рассказал о том, что люди, которых принято называть жаворонками, то есть бодрствующие ранним утром, могут внезапно превратиться в сов, которые мало спят вечером и ночью. Причем подобные изменения часто возникают на фоне заражения коронавирусной инфекцией.
"Зачастую после перенесенной коронавирусной инфекции люди жалуются на энцефалопатию (заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции – ред.). В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции – нарушается сон, засыпание, деформируется система бодрствования, то есть совы могут стать жаворонками и наоборот", – сказал Шамсиев в интервью РИА Новости во Всемирный день мозга.
Невролог отметил, что таким пациентам часто назначают седативные препараты, поскольку, помимо трудностей со сном, они могут сталкиваться и с другими психическими и психологическими проблемами.
"Когда человек заражается коронавирусом, он сдает тесты ПЦР, на антитела, делает КТ легких, затем ЭКГ и многие другие процедуры, то есть проходит так называемую пертурбацию, не иначе как огонь, воду и медные трубы", – добавил Шамсиев.
Перенесшему коронавирус человеку, чтобы наладить сон и избежать других нежелательных последствий, следует работать над укреплением иммунитета: заниматься спортом, правильно питаться, по возможности исключить алкоголь и сигареты.
Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Праздник учрежден Всемирной федерацией неврологии в 2014 году.
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