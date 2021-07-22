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Карабинер, подозреваемый в убийстве в селе Елизавета, остается под арестом
Карабинер, подозреваемый в убийстве в селе Елизавета, остается под арестом
Прокуратура обещает провести проверку прокуроров, допустивших ошибки из-за которых подсудимый был отпущен на свободу. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T20:45+0300
2021-07-22T20:45+0300
бельцы
общество
карабинер
убийство
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Карабинер, который подозревается в убийстве молодого человека в селе Елизавета муниципия Бельцы, остается в тюрьме. Бельцкая городская прокуратура доказала его вину по другому обвинению, его приговорили к пяти месяцам лишения свободы за угрозу убить другого человека. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Начиная с 22 июля молодой человек возвращается под стражу на следующие пять месяцев, в течение которых судьи должны выносить решение по обвинению в умышленном убийстве.Напомним, в конце прошлой недели генеральный прокурор Александр Стояногло возбудил и направил в Высший совет магистратуры дисциплинарное производство в отношении восьми судей, рассматривавших дело карабинера, которого подозревают в убийстве молодого человека в Елизавете.В то же время действия прокуроров, поддерживающих обвинение по данному делу, также подлежит проверке в ходе дисциплинарного производства, возбужденного Генеральной прокуратурой.Проверки начались из-за процессуальных ошибок, допущенных как судьями, участвовавшими в судебном рассмотрении дела, так и прокурорами. В Генпрокуратуре обещают установить степень ответственности каждого из участников процесса.В конце прошлого года подсудимый, которого подозревают в убийстве, был приговорен к 17 годам лишения свободы, но недавно он был освобожден из-под стражи правоохранительных органов, так как законный срок содержания подсудимого в предварительном заключении истек.Отметим, трагедия произошла 13 января 2020 года, когда 23-летний мужчина из села Елизавета был смертельно ранен в драке сотрудником Генинспектората карабинеров. Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к 17 годам лишения свободы, а недавно решением Апелляционного суда Бельцы дело было возвращено на новое рассмотрение из-за процессуальной ошибки, допущенной судьями. Между тем срок содержания подсудимого истек, поэтому он должен был быть освобожден из-под стражи.
https://ru.sputnik.md/20210722/zhestokoe-ubiystvo-vo-floreshtskom-rayone-zhenschinu-zarezal-odnoselchanin-42954432.html
https://ru.sputnik.md/20200114/carabiner-zastrelil-23-letnego-molodogo-cheloveka--podrobnosti-balti-28847021.html
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Евгений Чебан
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бельцы, карабинер, убийство

Карабинер, подозреваемый в убийстве в селе Елизавета, остается под арестом

20:45 22.07.2021
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© Sputnik / Anatolii KiriakКишинев выходит из режима ЧП
Кишинев выходит из режима ЧП - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Прокуратура обещает провести проверку прокуроров, допустивших ошибки из-за которых подсудимый был отпущен на свободу.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Карабинер, который подозревается в убийстве молодого человека в селе Елизавета муниципия Бельцы, остается в тюрьме. Бельцкая городская прокуратура доказала его вину по другому обвинению, его приговорили к пяти месяцам лишения свободы за угрозу убить другого человека. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Начиная с 22 июля молодой человек возвращается под стражу на следующие пять месяцев, в течение которых судьи должны выносить решение по обвинению в умышленном убийстве.
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Напомним, в конце прошлой недели генеральный прокурор Александр Стояногло возбудил и направил в Высший совет магистратуры дисциплинарное производство в отношении восьми судей, рассматривавших дело карабинера, которого подозревают в убийстве молодого человека в Елизавете.
В то же время действия прокуроров, поддерживающих обвинение по данному делу, также подлежит проверке в ходе дисциплинарного производства, возбужденного Генеральной прокуратурой.
Проверки начались из-за процессуальных ошибок, допущенных как судьями, участвовавшими в судебном рассмотрении дела, так и прокурорами. В Генпрокуратуре обещают установить степень ответственности каждого из участников процесса.
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В конце прошлого года подсудимый, которого подозревают в убийстве, был приговорен к 17 годам лишения свободы, но недавно он был освобожден из-под стражи правоохранительных органов, так как законный срок содержания подсудимого в предварительном заключении истек.
Отметим, трагедия произошла 13 января 2020 года, когда 23-летний мужчина из села Елизавета был смертельно ранен в драке сотрудником Генинспектората карабинеров. Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к 17 годам лишения свободы, а недавно решением Апелляционного суда Бельцы дело было возвращено на новое рассмотрение из-за процессуальной ошибки, допущенной судьями. Между тем срок содержания подсудимого истек, поэтому он должен был быть освобожден из-под стражи.
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