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Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
Эксперт ожидает, что внешний фактор радикально изменит отношение нового правительства к собственной предвыборной программе. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T08:00+0300
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Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
Повестка PAS – это то, что партия анонсировала во время предвыборной кампании. Однако не стоит упускать из виду определенные драматические события, которые будут развиваться уже очень скоро. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Роман Киркэ.Скорее всего, предположил Киркэ, такие грандиозные международные изменения окажут большее влияние, нежели решения на местном уровне или аресты какого-то предпринимателя, который как-то заработал свои деньги.В заключение Киркэ отметил, что драматические события, которые последуют, могут переформатировать Молдову неизвестно в каком направлении.
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майя санду, аудио, pas, молдова

Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS

08:00 22.07.2021
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Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт ожидает, что внешний фактор радикально изменит отношение нового правительства к собственной предвыборной программе.
Повестка PAS – это то, что партия анонсировала во время предвыборной кампании. Однако не стоит упускать из виду определенные драматические события, которые будут развиваться уже очень скоро. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Роман Киркэ.

"Регионально и на международном уровне серьезно изменится роль отношений в молдавской политике и государственности".

Roman Chircă - Sputnik Молдова
Роман Киркэ
Экономический эксперт
Скорее всего, предположил Киркэ, такие грандиозные международные изменения окажут большее влияние, нежели решения на местном уровне или аресты какого-то предпринимателя, который как-то заработал свои деньги.

"Я считаю, что внешний фактор – это то, что радикально изменит отношение правительства к своей программе и к тому, что они собираются предпринимать", - убежден экономист.

В заключение Киркэ отметил, что драматические события, которые последуют, могут переформатировать Молдову неизвестно в каком направлении.
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