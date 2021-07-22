https://ru.sputnik.md/20210722/kirke-kakie-problemy-zhdut-pravitelstvo-pas-42745152.html

Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS

Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS

Эксперт ожидает, что внешний фактор радикально изменит отношение нового правительства к собственной предвыборной программе. 22.07.2021, Sputnik Молдова

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Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS

Повестка PAS – это то, что партия анонсировала во время предвыборной кампании. Однако не стоит упускать из виду определенные драматические события, которые будут развиваться уже очень скоро. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Роман Киркэ.Скорее всего, предположил Киркэ, такие грандиозные международные изменения окажут большее влияние, нежели решения на местном уровне или аресты какого-то предпринимателя, который как-то заработал свои деньги.В заключение Киркэ отметил, что драматические события, которые последуют, могут переформатировать Молдову неизвестно в каком направлении.

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майя санду, аудио, pas, молдова