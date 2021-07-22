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Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
Эксперт в области права объяснил дилемму между безопасностью граждан, которую гарантирует Конституция, и свободой выбора. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T09:00+0300
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Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация в Молдове наши права
Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация в Молдове наши права
–Обязательная вакцинация уже сама по себе содержит проблему: по Конституции государство обязано обеспечить гражданам безопасность, в том числе и во время пандемии. Но люди тоже обладают правом выбора, когда вакцинируются по желанию. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал юрист, специалист в области права профессор Юрий Мэрджиняну.Мэрджиняну считает, что эти категории граждан государство может и обязано вакцинировать в первую очередь, чтобы люди могли воспользоваться их услугами, не боясь заразиться.С одной стороны, по Конституции государство должно обеспечить безопасность граждан. С другой – у граждан есть право свободного выбора: хочу – вакцинируюсь, хочу – нет."Государство... должно сделать так, чтобы (процесс вакцинации – прим. ред.) стал пропорциональным и справедливым, что обеспечит гражданам в Молдове хорошую жизнь и безопасность", – заключил собеседник.
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аудио, вакцинация, конституция

Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове

09:00 22.07.2021 (обновлено: 09:05 22.07.2021)
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Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация в Молдове наши права
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт в области права объяснил дилемму между безопасностью граждан, которую гарантирует Конституция, и свободой выбора.
–Обязательная вакцинация уже сама по себе содержит проблему: по Конституции государство обязано обеспечить гражданам безопасность, в том числе и во время пандемии. Но люди тоже обладают правом выбора, когда вакцинируются по желанию. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал юрист, специалист в области права профессор Юрий Мэрджиняну.

"Но здесь есть грань. Государство в обязательном порядке может обязать (к вакцинации – прим. ред.) лиц, деятельность которых связана с обеспечением жизнедеятельности государства: функционеров, врачей, педагогов, людей, чья работа непосредственно связана с предоставлением услуг", – подчеркнул эксперт.

Мэрджиняну считает, что эти категории граждан государство может и обязано вакцинировать в первую очередь, чтобы люди могли воспользоваться их услугами, не боясь заразиться.

Простого обывателя государство не может обязать вакцинироваться без его согласия. Молдова, как и другие государства, находится сейчас в трудном положении", – заметил эксперт.

С одной стороны, по Конституции государство должно обеспечить безопасность граждан. С другой – у граждан есть право свободного выбора: хочу – вакцинируюсь, хочу – нет.
"Государство... должно сделать так, чтобы (процесс вакцинации – прим. ред.) стал пропорциональным и справедливым, что обеспечит гражданам в Молдове хорошую жизнь и безопасность", – заключил собеседник.
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