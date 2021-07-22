https://ru.sputnik.md/20210722/merdzhinyanu-narushaet-li-obyazatelnaya-vaktsinatsiya-prava-cheloveka-v-moldove-42756307.html

Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове

Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове

Эксперт в области права объяснил дилемму между безопасностью граждан, которую гарантирует Конституция, и свободой выбора. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T09:00+0300

2021-07-22T09:00+0300

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радио

вакцинация

конституция

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Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация в Молдове наши права Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация в Молдове наши права

–Обязательная вакцинация уже сама по себе содержит проблему: по Конституции государство обязано обеспечить гражданам безопасность, в том числе и во время пандемии. Но люди тоже обладают правом выбора, когда вакцинируются по желанию. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал юрист, специалист в области права профессор Юрий Мэрджиняну.Мэрджиняну считает, что эти категории граждан государство может и обязано вакцинировать в первую очередь, чтобы люди могли воспользоваться их услугами, не боясь заразиться.С одной стороны, по Конституции государство должно обеспечить безопасность граждан. С другой – у граждан есть право свободного выбора: хочу – вакцинируюсь, хочу – нет."Государство... должно сделать так, чтобы (процесс вакцинации – прим. ред.) стал пропорциональным и справедливым, что обеспечит гражданам в Молдове хорошую жизнь и безопасность", – заключил собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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аудио, вакцинация, конституция