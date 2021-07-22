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МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу на Украину. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T13:00+0300
2021-07-22T13:00+0300
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Россия имеет все юридические основания для жалобы на Украину в связи с нарушениями прав человека, ожидает от ЕСПЧ беспристрастного отношения к российскому обращению, заявило министерство иностранных дел России. РФ в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу на Украину, пишет РИА Новости. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".В МИД также подчеркнули, что Россия имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ, поскольку выступает в защиту европейского правопорядка.В МИД также заявили, что подача жалобы в ЕСПЧ на Киев назрела давно и Российская Федерация имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ.Отмечается, что речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследование журналистов и СМИ, систематические зверства, чинимые в отношении жителей Донбасса в ходе так называемой антитеррористической операции, развернутой Киевом против собственного населения, а также пагубные последствия действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН-17.В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.
https://ru.sputnik.md/20210722/rossiya-vpervye-v-istorii-obratilas-v-espch-s-mezhgosudarstvennoy-zhaloboy-42897707.html
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еспч, россия, украина

МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину

13:00 22.07.2021
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© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
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Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу на Украину.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Россия имеет все юридические основания для жалобы на Украину в связи с нарушениями прав человека, ожидает от ЕСПЧ беспристрастного отношения к российскому обращению, заявило министерство иностранных дел России. РФ в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу на Украину, пишет РИА Новости. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
Здание Европейского суда по правам человека. - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
12:14
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"Ожидаем беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе, а также досконального исследования судом представленных государством-истцом материалов и доказательств", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД также подчеркнули, что Россия имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ, поскольку выступает в защиту европейского правопорядка.

"Обращение России в ЕСПЧ нацелено среди прочего на предоставление суду всей полноты информации о творимых властями Украины или при их попустительстве бесчинствах, ведущих к многочисленным нарушениям прав человека, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека", - отметили в ведомстве.

В МИД также заявили, что подача жалобы в ЕСПЧ на Киев назрела давно и Российская Федерация имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ.
"Данный шаг назрел уже давно. Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследование журналистов и СМИ, систематические зверства, чинимые в отношении жителей Донбасса в ходе так называемой антитеррористической операции, развернутой Киевом против собственного населения, а также пагубные последствия действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН-17.
"Все содержащиеся в российском иске претензии к Украине подкреплены серьезным массивом доказательств, который был накоплен за эти годы", - подчеркнули в МИД РФ.
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.
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