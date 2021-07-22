https://ru.sputnik.md/20210722/mid-rossii-severnyy-potok--2-otvechaet-mezhdunarodnym-normam-42947833.html

МИД России: "Северный поток — 2" отвечает международным нормам

МИД России: "Северный поток — 2" отвечает международным нормам

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T21:13+0300

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политика

северный поток

мария захарова

россия

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. "Северный поток 2" скоро заработает, США не удастся сорвать реализацию проекта, так как он соответствует всем международным нормам и зеленой климатической повестке ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его реализацию в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, "Северный поток 2" скоро вступит в строй", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она отметила, что проект "отвечает нормам международного права, а также регулятивным требованиям ЕС и законодательствам прибрежных государств, соответствует, помимо прочего, зеленой климатической повестке" Евросоюза, передает РИА Новости.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

https://ru.sputnik.md/20210722/ukraine-pora-pomolchat-bayden-i-merkel-dogovorilis-o-severnom-potoke-42895415.html

https://ru.sputnik.md/20210722/bayden-priznal-nevozmozhnost-ostanovki-severnogo-potoka--2-42890086.html

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