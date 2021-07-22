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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
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https://ru.sputnik.md/20210722/mid-rossii-severnyy-potok--2-otvechaet-mezhdunarodnym-normam-42947833.html
МИД России: "Северный поток — 2" отвечает международным нормам
МИД России: "Северный поток — 2" отвечает международным нормам
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T21:13+0300
2021-07-22T21:13+0300
политика
северный поток
мария захарова
россия
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. "Северный поток 2" скоро заработает, США не удастся сорвать реализацию проекта, так как он соответствует всем международным нормам и зеленой климатической повестке ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его реализацию в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, "Северный поток 2" скоро вступит в строй", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она отметила, что проект "отвечает нормам международного права, а также регулятивным требованиям ЕС и законодательствам прибрежных государств, соответствует, помимо прочего, зеленой климатической повестке" Евросоюза, передает РИА Новости.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
https://ru.sputnik.md/20210722/ukraine-pora-pomolchat-bayden-i-merkel-dogovorilis-o-severnom-potoke-42895415.html
https://ru.sputnik.md/20210722/bayden-priznal-nevozmozhnost-ostanovki-severnogo-potoka--2-42890086.html
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северный поток, мария захарова, россия

МИД России: "Северный поток — 2" отвечает международным нормам

21:13 22.07.2021
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© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
/
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. "Северный поток 2" скоро заработает, США не удастся сорвать реализацию проекта, так как он соответствует всем международным нормам и зеленой климатической повестке ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Политика
Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
15:03
0
"Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его реализацию в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, "Северный поток 2" скоро вступит в строй", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что проект "отвечает нормам международного права, а также регулятивным требованиям ЕС и законодательствам прибрежных государств, соответствует, помимо прочего, зеленой климатической повестке" Евросоюза, передает РИА Новости.

"Какие бы странные решения не принимались под давлением США, как это имело место на недавних американо-германских переговорах, они не способны изменить объективную реальность выхода строительства данного масштабного проекта на финишную прямую".

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
Джо Байден - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
11:10
0
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
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