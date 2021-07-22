https://ru.sputnik.md/20210722/mir-za-sutki-bayden--o-satane-zelenskiy-podpisal-zakon-i-covid-19-iz-laboratorii-42851714.html

Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории

Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T08:46+0300

2021-07-22T08:46+0300

2021-07-22T09:27+0300

общество

в мире

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Президент США Джо Байден заявил, что безразлично отнесется, если его станут считать "реинкарнацией сатаны".Заявление прозвучало в контексте оценки событий 6 января в Капитолии. По словам президента США, нельзя считать, что тогда ничего из ряда вон выходящего не случилось.Зеленский подписал закон о коренных народах УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины". Согласно закону ими признаны крымские татары, караимы и крымчаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис украинского президента.Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливать свой политический статус в рамках Конституции и законов, свободно проводить свое экономическое, социальное и культурное развитие.Русские в этот перечень не вошли. Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Верховная рада приняла законопроект 1 июля.Им гарантируется право открывать учебные заведения и учиться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязано защищать коренные народы от геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.Уханьский институт вирусологии отверг обвинения в создании коронавирусаДиректор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил, что институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса, сообщает РИА Новости.Он подчеркнул, что нет ни одного доказательства, подтверждающего искусственное происхождение вируса или его утечку из лаборатории.С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии о том что коронавирус мог появиться в результате работы Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили институт, однако доказательств этой версии не нашли.На утро 22 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 191 951 455. Из них 4 126 444 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 226 776). Следом идут Индия (31 216 337) и Бразилия (19 473 954).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 973 912), Россия (5 955 089), Великобритания (5 586 716), Турция (5 546 166), Аргентина (4 784 219), Колумбия (4 679 994) и Италия (4 297 337).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 321 081 случай заражения, в Румынии – 1 081 875.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 258 237. В среду профильное министерство сообщило о 141 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6232, выздоровело 251 125 человек.

https://ru.sputnik.md/20210712/opublikovana-statya-putina-o-edinstve-russkikh-i-ukraintsev-35493477.html

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