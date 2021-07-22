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Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T08:46+0300
2021-07-22T09:27+0300
общество
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Президент США Джо Байден заявил, что безразлично отнесется, если его станут считать "реинкарнацией сатаны".Заявление прозвучало в контексте оценки событий 6 января в Капитолии. По словам президента США, нельзя считать, что тогда ничего из ряда вон выходящего не случилось.Зеленский подписал закон о коренных народах УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины". Согласно закону ими признаны крымские татары, караимы и крымчаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис украинского президента.Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливать свой политический статус в рамках Конституции и законов, свободно проводить свое экономическое, социальное и культурное развитие.Русские в этот перечень не вошли. Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Верховная рада приняла законопроект 1 июля.Им гарантируется право открывать учебные заведения и учиться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязано защищать коренные народы от геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.Уханьский институт вирусологии отверг обвинения в создании коронавирусаДиректор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил, что институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса, сообщает РИА Новости.Он подчеркнул, что нет ни одного доказательства, подтверждающего искусственное происхождение вируса или его утечку из лаборатории.С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии о том что коронавирус мог появиться в результате работы Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили институт, однако доказательств этой версии не нашли.На утро 22 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 191 951 455. Из них 4 126 444 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 226 776). Следом идут Индия (31 216 337) и Бразилия (19 473 954).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 973 912), Россия (5 955 089), Великобритания (5 586 716), Турция (5 546 166), Аргентина (4 784 219), Колумбия (4 679 994) и Италия (4 297 337).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 321 081 случай заражения, в Румынии – 1 081 875.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 258 237. В среду профильное министерство сообщило о 141 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6232, выздоровело 251 125 человек.
https://ru.sputnik.md/20210712/opublikovana-statya-putina-o-edinstve-russkikh-i-ukraintsev-35493477.html
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Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории

08:46 22.07.2021 (обновлено: 09:27 22.07.2021)
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© AP Photo / KEVIN LAMARQUEДжо Байден
Джо Байден - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / KEVIN LAMARQUE
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
Президент США Джо Байден заявил, что безразлично отнесется, если его станут считать "реинкарнацией сатаны".

"Мне все равно, если вы думаете, что я реинкарнация сатаны", – сказал Байден в ходе общения, организованного телеканалом CNN.

Заявление прозвучало в контексте оценки событий 6 января в Капитолии. По словам президента США, нельзя считать, что тогда ничего из ряда вон выходящего не случилось.

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины". Согласно закону ими признаны крымские татары, караимы и крымчаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис украинского президента.
Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливать свой политический статус в рамках Конституции и законов, свободно проводить свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - Sputnik Молдова, 1920, 12.07.2021
Опубликована статья В. Путина о единстве русских и украинцев
12 июля, 18:44
324
Русские в этот перечень не вошли. Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Верховная рада приняла законопроект 1 июля.
Им гарантируется право открывать учебные заведения и учиться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязано защищать коренные народы от геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.

Уханьский институт вирусологии отверг обвинения в создании коронавируса

Директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил, что институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса, сообщает РИА Новости.
"До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с COVID-19. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19. В-третьих, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался COVID-19", — заявил на брифинге Юань Чжимин.
Он подчеркнул, что нет ни одного доказательства, подтверждающего искусственное происхождение вируса или его утечку из лаборатории.
С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии о том что коронавирус мог появиться в результате работы Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили институт, однако доказательств этой версии не нашли.
На утро 22 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 191 951 455. Из них 4 126 444 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 226 776). Следом идут Индия (31 216 337) и Бразилия (19 473 954).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 973 912), Россия (5 955 089), Великобритания (5 586 716), Турция (5 546 166), Аргентина (4 784 219), Колумбия (4 679 994) и Италия (4 297 337).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 321 081 случай заражения, в Румынии – 1 081 875.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 258 237. В среду профильное министерство сообщило о 141 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6232, выздоровело 251 125 человек.
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