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Мирзаян: как Санду и PAS выстроят отношения с Россией
Мирзаян: как Санду и PAS выстроят отношения с Россией
Доцент Финансового института при Правительстве РФ предостерег от недружественной политики со стороны Молдовы, напомнив избирателю об ответственности за... 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T17:00+0300
2021-07-22T17:00+0300
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Мирзаян: как Санду и PAS выстроят отношения с Россией
Мирзаян: как Санду и PAS выстроят отношения с Россией
"Предыдущее заявление госпожи Санду о Приднестровье, например, вызывает скепсис. Россия будет смотреть, как будет себя вести госпожа президент Санду, имея под контролем парламент. Если она будет вести себя цивилизованно и пытаться выстраивать рабочие отношения с Москвой - Москва не против", - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доцент Финансового института при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.В заключение Мирзаян не исключил, что все, что говорила Санду, исключительно предвыборная риторика и во власти она будет выстраивать, если не дружеские, то как минимум рабочие и неконфликтные отношения с Москвой. Период озабоченности закончен. Сейчас Российская Федерация будет действовать жестко.Мирзаян напомнил, что граждане Молдовы должны понимать, что это не означает агрессию со стороны России. Это означает, что РФ справедливо наказывает молдавский электорат за их выбор: за президента, за которого они сейчас несут ответственность, и за политическую силу, которую они выбрали в парламент."Это не значит, что, как Путин говорит, народ отдельно – элиты отдельно. Нет, элиты собирает народ, значит, он и несет за них ответственность. Я очень надеюсь, что молдавский электорат, который хорошо относится к России, работает здесь, у которого в России много друзей, поймет, что он себе выбрал", - обратился эксперт к электорату.
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Валентина Топоривская
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новости, аудио, санду

Мирзаян: как Санду и PAS выстроят отношения с Россией

17:00 22.07.2021
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Мирзаян: как Санду и PAS выстроят отношения с Россией
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Доцент Финансового института при Правительстве РФ предостерег от недружественной политики со стороны Молдовы, напомнив избирателю об ответственности за выбранную элиту.
"Предыдущее заявление госпожи Санду о Приднестровье, например, вызывает скепсис. Россия будет смотреть, как будет себя вести госпожа президент Санду, имея под контролем парламент. Если она будет вести себя цивилизованно и пытаться выстраивать рабочие отношения с Москвой - Москва не против", - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доцент Финансового института при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

"Пример Грузии всем показал, что мы готовы сотрудничать с нашими соседями, даже если они выбирают проевропейский путь. При этом необходимо четко понимать, что, если вы выбираете проевропейский путь, ради бога, скатертью дорога. Если вы выбираете проевропейский путь в виде превращения своей страны в антироссийский плацдарм, уж извините, в этой ситуации мы будем действовать жестко".

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян - Sputnik Молдова
Геворг Мирзаян
доцент Финансового института при Правительстве РФ
В заключение Мирзаян не исключил, что все, что говорила Санду, исключительно предвыборная риторика и во власти она будет выстраивать, если не дружеские, то как минимум рабочие и неконфликтные отношения с Москвой. Период озабоченности закончен. Сейчас Российская Федерация будет действовать жестко.

"Если госпожа Санду будет проводить жесткую антироссийскую линию, раскачивая Приднестровье, то со стороны России в ответ как минимум последуют против Молдовы санкции", - считает эксперт.

Мирзаян напомнил, что граждане Молдовы должны понимать, что это не означает агрессию со стороны России. Это означает, что РФ справедливо наказывает молдавский электорат за их выбор: за президента, за которого они сейчас несут ответственность, и за политическую силу, которую они выбрали в парламент.
"Это не значит, что, как Путин говорит, народ отдельно – элиты отдельно. Нет, элиты собирает народ, значит, он и несет за них ответственность. Я очень надеюсь, что молдавский электорат, который хорошо относится к России, работает здесь, у которого в России много друзей, поймет, что он себе выбрал", - обратился эксперт к электорату.
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