https://ru.sputnik.md/20210722/na-zaschite-sootechestvennikov-kto-i-kak-otstaivaet-prava-rossiyan-za-rubezhom-42959661.html

На защите соотечественников: кто и как отстаивает права россиян за рубежом

На защите соотечественников: кто и как отстаивает права россиян за рубежом

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников на протяжении вот уже 10 лет оказывает всестороннюю поддержку россиянам. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T20:18+0300

2021-07-22T20:18+0300

2021-07-22T20:18+0300

россия

совет по правам человека

права человека

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Sputnik, Мария Науменко. В этом году российскому Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, исполнилось 10 лет.Организация оказывает всестороннюю поддержку россиянам в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека. С 2011 года при поддержке Фонда удалось реализовать более 760 проектов в 35 государствах.Накануне в Общественной палате РФ состоялась видеоконференция, посвященная итогам детальности Фонда за 10 лет. Подробности – в материале Sputnik.Результаты в цифрахВ настоящее время в более чем двух десятках стран при поддержке Фонда работают Центры правовой помощи. Специалисты этого центра бесплатно проводят досудебное рассмотрение юридических споров, связанных с нарушением прав соотечественников. Юристы центров ежегодно оказывают свыше десяти тысяч бесплатных консультаций. За 10 лет правовая помощь была оказана более чем по 85 тысячам индивидуальных и групповых обращений российских соотечественников."МИД рассматривает Фонд как уникальный правозащитный механизм. Мы за то, чтобы Фонд продолжал наращивать свою правозащитную международную активность. Мы были бы только рады, если бы не было такой необходимости в работе за рубежом. Но против российских соотечественников, граждан РФ кампании по дискриминации и голословные политизированные обвинения будут продолжаться еще более изобретательно, и этому надо противостоять", - подчеркнул заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев в ходе видеоконференции.Медиа-проекты и микрогрантыФонд поддерживает создание специальных правовых приложений и рубрик в русскоязычных печатных и электронных СМИ. В таких рубриках юристы консультируют соотечественников. Кроме того, на русский язык переводятся отдельные положения законов, затрагивающие интересы соотечественников. С 2012 года Фондом было организованно свыше 90 информационных и медиа-проектов в 25 странах.Совсем скоро у соотечественников еще появится возможность получать микрогранты Россотрудничества от 300 до 1 тысячи долларов."В Россотрудничестве создан Общественный Совет, в который входят представители разных общественных организаций, федеральных органов исполнительной власти. Вчера прошло заседание Общественного совета, на котором решили организовать некий финансовый фонд. Этот фонд будет заниматься выдачей микрогрантов, в том числе для соотечественников, на разные культурные мероприятия", - сообщил заместитель руководителя Россотрудничества Алексей Полковников.Голос соотечественников в ООН и ОБСЕПредставители Фонда регулярно участвуют в различных международных форумах, в том числе по линии Совета по правам человека ООН и Европарламента, выступают соорганизаторами международных конференций, круглых столов и семинаров по правозащитной тематике.По словам Григория Лукьянцева, с критикой и конфронтационными подходами на международной арене, в первую очередь, выступают те государства, которые позиционируют себя в качестве неких идеалов в соблюдении международных норм в области защиты прав человека, при этом "абсолютно не признавая недостатки, которые существуют по этой тематике в их собственных странах"."В последние годы число случаев с нарушением прав соотечественников за рубежом только растет. Это и политически мотивированные преследования, и задержание россиян за рубежом, и воспрепятствование деятельности журналистов, представляющих российские СМИ. В частности, это применительно к ситуации на Украине: ярая агрессия со стороны националистов в отношении гражданских активистов, выступающих за поддержание связей с РФ, поддерживающих русский язык и русскую литературу. Также очень характерна эта проблема для государств Балтии", - обращает внимание Григорий Лукьянцев."Мы признательны Фонду за то, что они помогают своей деятельностью способствовать тому, чтобы голос наших соотечественников четче и яснее звучал на международных правозащитных форумах: это в рамках Совета ООН по правам человека, и в рамках гуманитарных мероприятий ОБСЕ", - заключил представитель МИД России.

https://ru.sputnik.md/20210520/Foto-rossiyskiy-pravozaschitnik-oznakomilsya-s-soblyudeniem-prav-v-Pridnestrove-34816717.html

https://ru.sputnik.md/20210222/guterresh-pandemiya-privela-k-narusheniyam-prav-cheloveka-33727992.html

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