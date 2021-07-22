https://ru.sputnik.md/20210722/nakanune-uchebnogo-goda-v-kishineve-vaktsinirovano-55-pedagogov-42955478.html
Накануне учебного года: в Кишиневе вакцинировано 55% педагогов
Накануне учебного года: в Кишиневе вакцинировано 55% педагогов
Для открытия учебных заведений с физическим присутствием учеников еще предстоит вакцинировать большое число преподавателей. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T19:55+0300
2021-07-22T19:55+0300
2021-07-22T19:55+0300
коронавирус
вакцинация
учителя
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31203329_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_85620ec54f1f47b1c98deae91ba9f18c.jpg
КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Уровень иммунизации учителей, работающих в столичных образовательных учреждениях, составляет 55%. Для открытия кишиневских школ с физическим присутствием учеников в классах необходимо 70%. Такое заявление сделал в ходе заседания муниципального совета замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ.В то же время специалист предупредил, что "окно вакцинации против COVID-19 закрывается", потому что в регионе появились более опасные штаммы."Даже если Минздрав не подтвердил наличие дельта-штамма, непривитые люди попадают в зону с риском тяжелого течения коронавирусной инфекции", - считает Гылкэ.По официальным данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в Молдове вакцинировано около 14% населения, в Кишиневе процент иммунизированных выше - 24%.
https://ru.sputnik.md/20210718/predpriyatiya-moldova-obyazali-voodushevlyat-rabotnikov-vaktsinirovatsya-35566474.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MO
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31203329_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4919900d037b849a8b4ace1cfe01329.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
вакцинация, учителя, кишинев
Накануне учебного года: в Кишиневе вакцинировано 55% педагогов
Для открытия учебных заведений с физическим присутствием учеников еще предстоит вакцинировать большое число преподавателей.
КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Уровень иммунизации учителей, работающих в столичных образовательных учреждениях, составляет 55%. Для открытия кишиневских школ с физическим присутствием учеников в классах необходимо 70%. Такое заявление сделал в ходе заседания муниципального совета замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ.
"Только у одной профессиональной категории, которая работает в муниципальных учреждениях, уровень иммунизации - 90%, речь идет о медицинском персонале", - подчеркнул Гылкэ.
В то же время специалист предупредил, что "окно вакцинации против COVID-19 закрывается", потому что в регионе появились более опасные штаммы.
"Даже если Минздрав не подтвердил наличие дельта-штамма, непривитые люди попадают в зону с риском тяжелого течения коронавирусной инфекции", - считает Гылкэ.
По официальным данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в Молдове вакцинировано около 14% населения, в Кишиневе процент иммунизированных выше - 24%.