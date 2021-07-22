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Накануне учебного года: в Кишиневе вакцинировано 55% педагогов
Накануне учебного года: в Кишиневе вакцинировано 55% педагогов
Для открытия учебных заведений с физическим присутствием учеников еще предстоит вакцинировать большое число преподавателей. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T19:55+0300
2021-07-22T19:55+0300
коронавирус
вакцинация
учителя
кишинев
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КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Уровень иммунизации учителей, работающих в столичных образовательных учреждениях, составляет 55%. Для открытия кишиневских школ с физическим присутствием учеников в классах необходимо 70%. Такое заявление сделал в ходе заседания муниципального совета замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ.В то же время специалист предупредил, что "окно вакцинации против COVID-19 закрывается", потому что в регионе появились более опасные штаммы."Даже если Минздрав не подтвердил наличие дельта-штамма, непривитые люди попадают в зону с риском тяжелого течения коронавирусной инфекции", - считает Гылкэ.По официальным данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в Молдове вакцинировано около 14% населения, в Кишиневе процент иммунизированных выше - 24%.
https://ru.sputnik.md/20210718/predpriyatiya-moldova-obyazali-voodushevlyat-rabotnikov-vaktsinirovatsya-35566474.html
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вакцинация, учителя, кишинев

Накануне учебного года: в Кишиневе вакцинировано 55% педагогов

19:55 22.07.2021
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчитель гимназии перед началом обязательного итогового сочинения по литературе
Учитель гимназии перед началом обязательного итогового сочинения по литературе - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
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Юлия Липовая
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Для открытия учебных заведений с физическим присутствием учеников еще предстоит вакцинировать большое число преподавателей.
КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Уровень иммунизации учителей, работающих в столичных образовательных учреждениях, составляет 55%. Для открытия кишиневских школ с физическим присутствием учеников в классах необходимо 70%. Такое заявление сделал в ходе заседания муниципального совета замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ.

"Только у одной профессиональной категории, которая работает в муниципальных учреждениях, уровень иммунизации - 90%, речь идет о медицинском персонале", - подчеркнул Гылкэ.

В то же время специалист предупредил, что "окно вакцинации против COVID-19 закрывается", потому что в регионе появились более опасные штаммы.
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"Даже если Минздрав не подтвердил наличие дельта-штамма, непривитые люди попадают в зону с риском тяжелого течения коронавирусной инфекции", - считает Гылкэ.
По официальным данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в Молдове вакцинировано около 14% населения, в Кишиневе процент иммунизированных выше - 24%.
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