https://ru.sputnik.md/20210722/nakanune-uchebnogo-goda-v-kishineve-vaktsinirovano-55-pedagogov-42955478.html

Накануне учебного года: в Кишиневе вакцинировано 55% педагогов

Накануне учебного года: в Кишиневе вакцинировано 55% педагогов

Для открытия учебных заведений с физическим присутствием учеников еще предстоит вакцинировать большое число преподавателей. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T19:55+0300

2021-07-22T19:55+0300

2021-07-22T19:55+0300

коронавирус

вакцинация

учителя

кишинев

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КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Уровень иммунизации учителей, работающих в столичных образовательных учреждениях, составляет 55%. Для открытия кишиневских школ с физическим присутствием учеников в классах необходимо 70%. Такое заявление сделал в ходе заседания муниципального совета замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ.В то же время специалист предупредил, что "окно вакцинации против COVID-19 закрывается", потому что в регионе появились более опасные штаммы."Даже если Минздрав не подтвердил наличие дельта-штамма, непривитые люди попадают в зону с риском тяжелого течения коронавирусной инфекции", - считает Гылкэ.По официальным данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в Молдове вакцинировано около 14% населения, в Кишиневе процент иммунизированных выше - 24%.

https://ru.sputnik.md/20210718/predpriyatiya-moldova-obyazali-voodushevlyat-rabotnikov-vaktsinirovatsya-35566474.html

кишинев

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2021

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вакцинация, учителя, кишинев