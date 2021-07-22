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Наводнение в Турции - северо-восток страны ушел под воду
Наводнение в Турции - северо-восток страны ушел под воду
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на данный момент погибших нет, ранены двое. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T18:24+0300
2021-07-22T18:24+0300
общество
наводнение
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Проливные дожди стали причиной мощного наводнения в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции, передает РИА Новости. В районе стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям республики в четверг."Сегодня в результате экстремальных дождей произошло наводнение в районе Архави провинции Артвин. Река Архави вышла из берегов, районный центр и сельские дороги были затоплены. Продолжаются работы по спасению наших соотечественников, пострадавших от стихийного бедствия. Аналогичная ситуация сложилась в районе Фындыклы провинции Ризе", - говорится в сообщении ведомства.В район стихийного бедствия прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По его словам, на данный момент погибших в результате наводнения нет, два человека получили ранения.
https://ru.sputnik.md/20210721/v-germanii-utratili-nadezhdu-nayti-vyzhivshikh-v-zone-navodneniya-42755324.html
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наводнение, турция

Наводнение в Турции - северо-восток страны ушел под воду

18:24 22.07.2021
0
© Photo : Telegram / РИА НовостиЗатоплены северо-восточные провинции на черноморском побережье Турции
Затоплены северо-восточные провинции на черноморском побережье Турции - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Photo : Telegram / РИА Новости
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на данный момент погибших нет, ранены двое.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Проливные дожди стали причиной мощного наводнения в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции, передает РИА Новости. В районе стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям республики в четверг.
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"Сегодня в результате экстремальных дождей произошло наводнение в районе Архави провинции Артвин. Река Архави вышла из берегов, районный центр и сельские дороги были затоплены. Продолжаются работы по спасению наших соотечественников, пострадавших от стихийного бедствия. Аналогичная ситуация сложилась в районе Фындыклы провинции Ризе", - говорится в сообщении ведомства.

В район стихийного бедствия прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По его словам, на данный момент погибших в результате наводнения нет, два человека получили ранения.
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