https://ru.sputnik.md/20210722/navodnenie-v-turtsii---severo-vostok-strany-ushel-pod-vodu-42953809.html

Наводнение в Турции - северо-восток страны ушел под воду

Наводнение в Турции - северо-восток страны ушел под воду

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на данный момент погибших нет, ранены двое. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T18:24+0300

2021-07-22T18:24+0300

2021-07-22T18:24+0300

общество

наводнение

турция

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Проливные дожди стали причиной мощного наводнения в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции, передает РИА Новости. В районе стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям республики в четверг."Сегодня в результате экстремальных дождей произошло наводнение в районе Архави провинции Артвин. Река Архави вышла из берегов, районный центр и сельские дороги были затоплены. Продолжаются работы по спасению наших соотечественников, пострадавших от стихийного бедствия. Аналогичная ситуация сложилась в районе Фындыклы провинции Ризе", - говорится в сообщении ведомства.В район стихийного бедствия прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По его словам, на данный момент погибших в результате наводнения нет, два человека получили ранения.

https://ru.sputnik.md/20210721/v-germanii-utratili-nadezhdu-nayti-vyzhivshikh-v-zone-navodneniya-42755324.html

турция

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наводнение, турция