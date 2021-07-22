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Недолго радовались: топливо снова подорожало
Недолго радовались: топливо снова подорожало
В среду одна из самых больших компаний, владеющих автозаправками, снизила цены на топливо, но уже в четверг объявила о подорожании. Больше всего поднялись цены... 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T13:30+0300
2021-07-22T13:34+0300
экономика
бензин
молдова
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Новый день – и новое подорожание топлива. Одна нефтяная компания опубликовала в четверг данные о повышении цен, после того как накануне она объявила об их снижении.Теперь литр бензина A95 стоит 19,97 лея, то есть на один бан больше, чем в среду. Стоимость дизтоплива – 16,25 лея – дороже на шесть банов.Напомним, на прошлой неделе цены на топливо значительно выросли, подорожания отмечались в течение трех дней подряд.Увеличение торговой надбавкиВ пятницу, 16 июля, Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев, с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки до 1522,91 лея за тонну, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну, с 451,58 до 602,11 лея за тонну.Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельхоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.Новая методологияНапомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.
https://ru.sputnik.md/20210719/Benzin-snova-dorozhaet-tretiy-den-podryad-35576685.html
https://ru.sputnik.md/20210719/nare-vystupilo-s-utochneniem-po-poslednemu-povysheniyu-tsen-na-toplivo-35579894.html
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бензин, молдова

Недолго радовались: топливо снова подорожало

13:30 22.07.2021 (обновлено: 13:34 22.07.2021)
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© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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В среду одна из самых больших компаний, владеющих автозаправками, снизила цены на топливо, но уже в четверг объявила о подорожании. Больше всего поднялись цены на сжиженный газ.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Новый день – и новое подорожание топлива. Одна нефтяная компания опубликовала в четверг данные о повышении цен, после того как накануне она объявила об их снижении.
Теперь литр бензина A95 стоит 19,97 лея, то есть на один бан больше, чем в среду. Стоимость дизтоплива – 16,25 лея – дороже на шесть банов.

Подорожал и сжиженный газ – 11,23 лея, то есть на 62 бана больше, чем днем ранее.

Напомним, на прошлой неделе цены на топливо значительно выросли, подорожания отмечались в течение трех дней подряд.

Увеличение торговой надбавки

В пятницу, 16 июля, Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.
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Бензин снова дорожает - третий день подряд
19 июля, 13:15
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Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев, с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки до 1522,91 лея за тонну, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну, с 451,58 до 602,11 лея за тонну.
Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.
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НАРЭ выступило с уточнением по последнему повышению цен на топливо
19 июля, 15:15
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В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельхоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.
В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.

Новая методология

Напомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.
Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.
ANRE - Sputnik Молдова, 1920, 14.07.2021
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НАРЭ - о ситуации на рынке нефтепродуктов: цены на топливо могли быть выше
14 июля, 15:24
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Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.
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