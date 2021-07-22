https://ru.sputnik.md/20210722/ne-spas-malysha-v-komrate-prigovorili-medika-za-vrachebnuyu-oshibku-42857743.html

Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку

Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку

Врач отказал в госпитализации новорожденного ребенка, доставленного в больницу с острой респираторной инфекцией. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T10:37+0300

2021-07-22T10:37+0300

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общество

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комрат

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В Комрате приговорили к двум годам тюрьмы условно дежурного терапевта районной больницы. Также его лишили права работать в сфере медицины три года, сообщили в Генпрокуратуре.По данным ведомства, приговор вынесен за халатность, нарушение правил и методов оказания медицинской помощи, повлекшее смерть ребенка.Как уточнили в ведомстве, по этому случаю открыли уголовное дело: прокуратура провела следственные мероприятия, включая судебно-медицинскую экспертизу, которые и выявили врачебную ошибку.Следствие сделало вывод, что смерти малыша можно было избежать, если бы ему своевременно оказали медицинскую помощь. На суде 45-летний медик свою вину не признал.

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2021

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суд, гагаузия, комрат