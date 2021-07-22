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Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
Врач отказал в госпитализации новорожденного ребенка, доставленного в больницу с острой респираторной инфекцией. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T10:37+0300
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В Комрате приговорили к двум годам тюрьмы условно дежурного терапевта районной больницы. Также его лишили права работать в сфере медицины три года, сообщили в Генпрокуратуре.По данным ведомства, приговор вынесен за халатность, нарушение правил и методов оказания медицинской помощи, повлекшее смерть ребенка.Как уточнили в ведомстве, по этому случаю открыли уголовное дело: прокуратура провела следственные мероприятия, включая судебно-медицинскую экспертизу, которые и выявили врачебную ошибку.Следствие сделало вывод, что смерти малыша можно было избежать, если бы ему своевременно оказали медицинскую помощь. На суде 45-летний медик свою вину не признал.
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суд, гагаузия, комрат

Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку

10:37 22.07.2021 (обновлено: 11:01 22.07.2021)
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© AP Photo / Charlie NeibergallМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Charlie Neibergall
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Врач отказал в госпитализации новорожденного ребенка, доставленного в больницу с острой респираторной инфекцией.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В Комрате приговорили к двум годам тюрьмы условно дежурного терапевта районной больницы. Также его лишили права работать в сфере медицины три года, сообщили в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, приговор вынесен за халатность, нарушение правил и методов оказания медицинской помощи, повлекшее смерть ребенка.

"Прокуратура АТО Гагаузии в офисе в Комрате доказала, что 25 июля 2018 года фигурант дела, занимая должность дежурного врача, не обеспечил необходимого осмотра и отказал в госпитализации 5-месячному ребенку, которого привезли с острой респираторной инфекцией. Мальчик скончался спустя несколько часов из-за поражения дыхательной и сердечной-сосудистой систем", – отметили в Генпрокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, по этому случаю открыли уголовное дело: прокуратура провела следственные мероприятия, включая судебно-медицинскую экспертизу, которые и выявили врачебную ошибку.
Следствие сделало вывод, что смерти малыша можно было избежать, если бы ему своевременно оказали медицинскую помощь. На суде 45-летний медик свою вину не признал.
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