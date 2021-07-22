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Новый урожай: сколько пшеницы уже собрано в Молдове

Новый урожай: сколько пшеницы уже собрано в Молдове

Уборка зерновых в Молдове началась с опозданием. Всего урожай собран с 12% посевных площадей. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T17:15+0300

2021-07-22T17:15+0300

2021-07-22T17:15+0300

экономика

урожай

молдова

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еИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Молдавские аграрии продолжают сбор урожая сельхозкультур первой группы, летних овощей и фруктов. После двух недель работы средний урожай пшеницы составил более 268 тысяч тонн. Такую информацию в четверг представили в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.Как отметили в министерстве, из-за особых климатических условий кампания по уборке зерновых первой группы и других культур началась с опозданием примерно на две недели.По данным ведомства, больше всего было собрано в Оргеевском районе - 23 400 тонн, в Унгенском районе - 20 250 тонн, в АТО Гагаузия - 19 238 тонн. По предварительной информации, ячмень убран с общей площади около 37 054 гектара, общий урожай составил 148 887 тонн при средней урожайности по стране в 4 тонны с гектара."В первые две недели после начала кампании по уборке зерновых первой группы был собран урожай примерно с 12% посевных площадей", - уточнили в Минсельхозе. В 2021 сельскохозяйственном году было засеяно около 318 тысяч га пшеницы, что на 4% больше, чем в прошлом, и 64 тысячи га ячменя, что на 18% больше, чем в 2020 году.

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урожай, молдова