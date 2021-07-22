https://ru.sputnik.md/20210722/podrostok-v-kishineve-vyzval-taksi-i-ograbil-voditelya-42943811.html
Подросток в Кишиневе вызвал такси и ограбил водителя
Подросток в Кишиневе вызвал такси и ограбил водителя
Молодой человек воспользовался услугами такси, а вместо платы за проезд обокрал водителя. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T16:45+0300
2021-07-22T16:45+0300
2021-07-22T16:45+0300
ограбление
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В Кишиневе подросток вызвал такси по мобильному приложению, а после поездки ограбил водителя, сообщили в управлении столичной полиции.Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что пострадавший - 55-летний таксист.По рассказу мужчины, он получил заказ на поездку через мобильное приложение и приехал на место вызова пассажира - на проспект Мирчи чел Бэтрын, где в машину сел молодой человек.В результате следственных действий удалось задержать подозреваемого – 16-летнего жителя Кишинева. На допросе он признал свою вину.Открыто уголовное дело по факту грабежа. Известно, что молодой человек ранее привлекался за аналогичные преступления. Подозреваемый находится на свободе, ему грозит от 5 до 7 лет заключения.
https://ru.sputnik.md/20210428/Telefonnye-moshenniki-ograbili-moldavskogo-pensionera-na-10-tysyach-dollarov-34556069.html
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ограбление, полиция, кишинев
Подросток в Кишиневе вызвал такси и ограбил водителя
Молодой человек воспользовался услугами такси, а вместо платы за проезд обокрал водителя.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В Кишиневе подросток вызвал такси по мобильному приложению, а после поездки ограбил водителя, сообщили в управлении столичной полиции.
"В ночь на 24 июня в службу 112 поступил звонок. Пострадавший рассказал, что вор выхватил у него телефон и скрылся во дворах", - отметили в полиции.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что пострадавший - 55-летний таксист.
По рассказу мужчины, он получил заказ на поездку через мобильное приложение и приехал на место вызова пассажира - на проспект Мирчи чел Бэтрын, где в машину сел молодой человек.
"Добравшись до места назначения в сектор Буюканы, пассажир такси выхватил у водителя телефон Xiaomi Redmi 9, после чего скрылся во дворах жилых домов", - добавили правоохранители.
В результате следственных действий удалось задержать подозреваемого – 16-летнего жителя Кишинева. На допросе он признал свою вину.
Открыто уголовное дело по факту грабежа. Известно, что молодой человек ранее привлекался за аналогичные преступления. Подозреваемый находится на свободе, ему грозит от 5 до 7 лет заключения.