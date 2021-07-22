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Подросток в Кишиневе вызвал такси и ограбил водителя
Подросток в Кишиневе вызвал такси и ограбил водителя
Молодой человек воспользовался услугами такси, а вместо платы за проезд обокрал водителя. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T16:45+0300
2021-07-22T16:45+0300
ограбление
полиция
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В Кишиневе подросток вызвал такси по мобильному приложению, а после поездки ограбил водителя, сообщили в управлении столичной полиции.Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что пострадавший - 55-летний таксист.По рассказу мужчины, он получил заказ на поездку через мобильное приложение и приехал на место вызова пассажира - на проспект Мирчи чел Бэтрын, где в машину сел молодой человек.В результате следственных действий удалось задержать подозреваемого – 16-летнего жителя Кишинева. На допросе он признал свою вину.Открыто уголовное дело по факту грабежа. Известно, что молодой человек ранее привлекался за аналогичные преступления. Подозреваемый находится на свободе, ему грозит от 5 до 7 лет заключения.
https://ru.sputnik.md/20210428/Telefonnye-moshenniki-ograbili-moldavskogo-pensionera-na-10-tysyach-dollarov-34556069.html
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ограбление, полиция, кишинев

Подросток в Кишиневе вызвал такси и ограбил водителя

16:45 22.07.2021
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© Sputnik / Артем Житенев / Перейти в фотобанкТакси
Такси - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Артем Житенев
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Молодой человек воспользовался услугами такси, а вместо платы за проезд обокрал водителя.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В Кишиневе подросток вызвал такси по мобильному приложению, а после поездки ограбил водителя, сообщили в управлении столичной полиции.

"В ночь на 24 июня в службу 112 поступил звонок. Пострадавший рассказал, что вор выхватил у него телефон и скрылся во дворах", - отметили в полиции.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что пострадавший - 55-летний таксист.
По рассказу мужчины, он получил заказ на поездку через мобильное приложение и приехал на место вызова пассажира - на проспект Мирчи чел Бэтрын, где в машину сел молодой человек.

"Добравшись до места назначения в сектор Буюканы, пассажир такси выхватил у водителя телефон Xiaomi Redmi 9, после чего скрылся во дворах жилых домов", - добавили правоохранители.

В результате следственных действий удалось задержать подозреваемого – 16-летнего жителя Кишинева. На допросе он признал свою вину.
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Открыто уголовное дело по факту грабежа. Известно, что молодой человек ранее привлекался за аналогичные преступления. Подозреваемый находится на свободе, ему грозит от 5 до 7 лет заключения.
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