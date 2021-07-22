https://ru.sputnik.md/20210722/podrostok-v-kishineve-vyzval-taksi-i-ograbil-voditelya-42943811.html

Подросток в Кишиневе вызвал такси и ограбил водителя

Подросток в Кишиневе вызвал такси и ограбил водителя

Молодой человек воспользовался услугами такси, а вместо платы за проезд обокрал водителя. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T16:45+0300

2021-07-22T16:45+0300

2021-07-22T16:45+0300

ограбление

полиция

новости кишинева

кишинев

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В Кишиневе подросток вызвал такси по мобильному приложению, а после поездки ограбил водителя, сообщили в управлении столичной полиции.Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что пострадавший - 55-летний таксист.По рассказу мужчины, он получил заказ на поездку через мобильное приложение и приехал на место вызова пассажира - на проспект Мирчи чел Бэтрын, где в машину сел молодой человек.В результате следственных действий удалось задержать подозреваемого – 16-летнего жителя Кишинева. На допросе он признал свою вину.Открыто уголовное дело по факту грабежа. Известно, что молодой человек ранее привлекался за аналогичные преступления. Подозреваемый находится на свободе, ему грозит от 5 до 7 лет заключения.

https://ru.sputnik.md/20210428/Telefonnye-moshenniki-ograbili-moldavskogo-pensionera-na-10-tysyach-dollarov-34556069.html

кишинев

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2021

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ограбление, полиция, кишинев