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Погодные рекорды Молдовы 22 июля
Погодные рекорды Молдовы 22 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T00:01+0300
2021-07-22T00:01+0300
2021-07-22T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Самое холодное 22 июля на территории Молдовы было зарегистрировано дважды.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1893 и 1949 годах в этот день воздух прогрелся всего до +11,0 градуса по Цельсию.А температурный максимум 22 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +39,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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молдова, рекорды, погода
Погодные рекорды Молдовы 22 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Самое холодное 22 июля на территории Молдовы было зарегистрировано дважды.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1893 и 1949 годах в этот день воздух прогрелся всего до +11,0 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 22 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +39,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.