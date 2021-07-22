https://ru.sputnik.md/20210722/potop-v-odesse-povalennye-derevya-zatoplennye-doma-i-reki-na-ulitsakh-42890290.html

Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах

Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах

Мощный ливень добрался и до Одесской области, причинив немало бед. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T11:37+0300

2021-07-22T11:37+0300

2021-07-22T11:37+0300

общество

погода

ливень

одесса

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/16/42858818_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_acd5b018efc580732a1202e1f810d1c0.jpg

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В результате ливней со шквалистым ветром, которые вечером в среду накрыли Одессу и значительную территорию Одесской области, спасатели эвакуировали 11 человек. Еще 7 были спасены, отмечается в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.По информации ведомства, за вечер 21 июля спасатели совершили 22 выезда, чтобы откачать воду из подтопленных подвалов многоэтажек и частных домов. Из-за шквалистого ветра было повалено 18 деревьев.В работах по ликвидации последствий ливня задействованы 22 единицы спецтехники и 103 спасателя, информирует ведомство.В течение утра 22 июля сотрудники управления по ЧС также участвовали в спасении домашних животных.

одесса

украина

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

погода, ливень, одесса, украина