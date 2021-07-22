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Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
Мощный ливень добрался и до Одесской области, причинив немало бед. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T11:37+0300
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В результате ливней со шквалистым ветром, которые вечером в среду накрыли Одессу и значительную территорию Одесской области, спасатели эвакуировали 11 человек. Еще 7 были спасены, отмечается в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.По информации ведомства, за вечер 21 июля спасатели совершили 22 выезда, чтобы откачать воду из подтопленных подвалов многоэтажек и частных домов. Из-за шквалистого ветра было повалено 18 деревьев.В работах по ликвидации последствий ливня задействованы 22 единицы спецтехники и 103 спасателя, информирует ведомство.В течение утра 22 июля сотрудники управления по ЧС также участвовали в спасении домашних животных.
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погода, ливень, одесса, украина

Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах

11:37 22.07.2021
0
© Photo : Facebook / Головне управління ДСНС України в Одеській областіЛивни в Одессе 21 июля 2021
Ливни в Одессе 21 июля 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Photo : Facebook / Головне управління ДСНС України в Одеській області
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Мощный ливень добрался и до Одесской области, причинив немало бед.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В результате ливней со шквалистым ветром, которые вечером в среду накрыли Одессу и значительную территорию Одесской области, спасатели эвакуировали 11 человек. Еще 7 были спасены, отмечается в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
© Photo : Facebook / Головне управління ДСНС України в Одеській областіЛивни в Одессе 21 июля 2021
Ливни в Одессе 21 июля 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Ливни в Одессе 21 июля 2021
© Photo : Facebook / Головне управління ДСНС України в Одеській області
По информации ведомства, за вечер 21 июля спасатели совершили 22 выезда, чтобы откачать воду из подтопленных подвалов многоэтажек и частных домов. Из-за шквалистого ветра было повалено 18 деревьев.
В работах по ликвидации последствий ливня задействованы 22 единицы спецтехники и 103 спасателя, информирует ведомство.
В течение утра 22 июля сотрудники управления по ЧС также участвовали в спасении домашних животных.
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