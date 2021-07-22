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Представитель МакSим рассказала подробности состояния певицы
Представитель МакSим рассказала подробности состояния певицы
Певица находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. 22.07.2021, Sputnik Молдова
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певица
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Российская певица МакSим (Марина Абросимова) остается в стабильно тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Об этом рассказала ее представитель.Ранее в СМИ появилась информация, что состояние певицы ухудшилось. МакSим подключена к аппарату ИВЛ с 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ru.sputnik.md/20210710/v-sostoyanii-zdorovya-maksim-otmecheny-izmeneniya-35437365.html
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госпитализация, певица, россия

Представитель МакSим рассказала подробности состояния певицы

23:02 22.07.2021
0
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова) - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Певица находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) остается в стабильно тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Об этом рассказала ее представитель.
Певица MакSим (Марина Абросимова) - Sputnik Молдова, 1920, 10.07.2021
Культура
В состоянии здоровья МакSим отмечены изменения
10 июля, 14:37
315
Ранее в СМИ появилась информация, что состояние певицы ухудшилось. МакSим подключена к аппарату ИВЛ с 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.
"Пока ничего, к сожалению, не могу сказать. Стабильно тяжелое", - сказала представитель певицы.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
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