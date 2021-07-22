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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
Молдавские атлеты представлены в Токио в восьми видах спорта. Смотрите в инфографике Sputnik, в какой день Олимпиады кто из них будет выступать. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T14:25+0300
2021-07-22T14:25+0300
олимпиада в токио-2020
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В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Самой юной в команде стала 15-летняя Анна Дулче (стрельба из пневматического пистолета).Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально откроются 23 июля, однако первые соревнования пройдут уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
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инфографика, токио, молдова

Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио

14:25 22.07.2021
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Молдавские атлеты представлены в Токио в восьми видах спорта. Смотрите в инфографике Sputnik, в какой день Олимпиады кто из них будет выступать.
Соревновательная программа молдавских олимпийцев в Токио - Sputnik Молдова
Соревновательная программа молдавских олимпийцев в Токио (МОБ) - Sputnik Молдова
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Самой юной в команде стала 15-летняя Анна Дулче (стрельба из пневматического пистолета).
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально откроются 23 июля, однако первые соревнования пройдут уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
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