Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
12:14 22.07.2021 (обновлено: 12:27 22.07.2021)
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© Sputnik / Алексей Витвицкий/
Российская Федерация подала в ЕСПЧ жалобу на Украину, обвинив ее в нарушении прав человека.
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, пишет РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
Документ затрагивает события, последовавшие "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", говорится в сообщении ведомства.
Документ затрагивает события, последовавшие "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", говорится в сообщении ведомства.
Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям украинской администрации.
Россия обвиняет Украину в:
в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;
в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;
в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;
в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;
в дискриминации российских компаний и предпринимателей;
в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;
в водной блокаде Крыма;
в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;
в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.
Москва требует от Киева немедленно:
прекратить водную блокаду Крыма;
прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке;
отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Януковича и спецподразделение МВД Украины "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.