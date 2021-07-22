Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210722/rossiya-vpervye-v-istorii-obratilas-v-espch-s-mezhgosudarstvennoy-zhaloboy-42897707.html
Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
Российская Федерация подала в ЕСПЧ жалобу на Украину, обвинив ее в нарушении прав человека. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T12:14+0300
2021-07-22T12:27+0300
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/1c/31095795_0:9:3076:1739_1920x0_80_0_0_8abe839e2497b86510345fc7426f4453.jpg
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, пишет РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.Документ затрагивает события, последовавшие "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", говорится в сообщении ведомства.Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям украинской администрации.Россия обвиняет Украину в:Москва требует от Киева немедленно:Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Януковича и спецподразделение МВД Украины "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/1c/31095795_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_db5f09689cf6c0a51ab716d8029e5aac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия

Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой

12:14 22.07.2021 (обновлено: 12:27 22.07.2021)
0
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека.
Здание Европейского суда по правам человека. - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Перейти в фотобанк
Российская Федерация подала в ЕСПЧ жалобу на Украину, обвинив ее в нарушении прав человека.
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, пишет РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Документ затрагивает события, последовавшие "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", говорится в сообщении ведомства.
Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям украинской администрации.
Россия обвиняет Украину в:
в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;
в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;
в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;
в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;
в дискриминации российских компаний и предпринимателей;
в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;
в водной блокаде Крыма;
в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;
в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.
Москва требует от Киева немедленно:
прекратить водную блокаду Крыма;
прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке;
отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Януковича и спецподразделение МВД Украины "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:40Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
14:25Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
14:00Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
13:30Недолго радовались: топливо снова подорожало
13:00МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
12:41Пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, получат помощь властей Кишинева
12:14Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
11:37Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
11:10Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
10:37Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
10:05Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:42Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину
09:00Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
08:46Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
08:30Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
08:00Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
07:30Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 июля
ВчераДесятки неизвестных вирусов обнаружили ученые в тающих ледниках Тибета