https://ru.sputnik.md/20210722/rossiya-vpervye-v-istorii-obratilas-v-espch-s-mezhgosudarstvennoy-zhaloboy-42897707.html

Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой

Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой

Российская Федерация подала в ЕСПЧ жалобу на Украину, обвинив ее в нарушении прав человека. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T12:14+0300

2021-07-22T12:14+0300

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россия

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Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, пишет РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.Документ затрагивает события, последовавшие "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", говорится в сообщении ведомства.Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям украинской администрации.Россия обвиняет Украину в:Москва требует от Киева немедленно:Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Януковича и спецподразделение МВД Украины "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

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