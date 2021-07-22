Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
https://ru.sputnik.md/20210722/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldovu-vernetsya-zasushlivaya-zhara-42843824.html
Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара
Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T07:00+0300
2021-07-22T07:00+0300
погода
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/19/32636193_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_48d4d597ce2f048552f185c80efd4e6f.jpg
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, ночью местами грозовые дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, на севере страны ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 июля: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.Синоптики прогнозируют, что в пятницу и субботу температура воздуха будет до +28, в эти дни ожидается облачность без осадков. Позднее, с 25 июля начнет усиливаться жара. К 28 июля температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Праздники и народные приметыВ этот день почитается память священномучеников Панкратия и Кирилла. На Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы с грядки. В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. По народному поверью, "черника уводит от живота лихо", она "врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени". Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.
https://ru.sputnik.md/20210623/-rasskazal-skolko-vody-pit-v-zhara-35215755.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/19/32636193_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2604bb670401bbb38bfa92648547d88b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, молдова

Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара

07:00 22.07.2021
0
© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, ночью местами грозовые дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый.
Собака - Sputnik Молдова, 1920, 23.06.2021
Сколько воды рекомендовано пить в жару
23 июня, 09:43
118
Средняя температура в дневные часы составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, на севере страны ожидается от +13 до +18 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 июля: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.
Синоптики прогнозируют, что в пятницу и субботу температура воздуха будет до +28, в эти дни ожидается облачность без осадков. Позднее, с 25 июля начнет усиливаться жара. К 28 июля температура воздуха днем достигнет +35 градусов.

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память священномучеников Панкратия и Кирилла. На Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы с грядки. В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники.
По народному поверью, "черника уводит от живота лихо", она "врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени". Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:00Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
07:30Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 июля
ВчераДесятки неизвестных вирусов обнаружили ученые в тающих ледниках Тибета
ВчераВ России появится центр экспертизы по искусственному интеллекту
ВчераСтало известно, где пройдут летние Олимпийские игры 2032 года
ВчераВ Белом доме назвали дату визита Зеленского в США
ВчераПутин и Меркель обсудили по телефону Минские соглашения и "Северный поток — 2"
ВчераКурс валют на четверг — доллар и евро отрываются от лея
ВчераГермания и США заявили о прогрессе по вопросу "Северного потока - 2"
ВчераВ Молдову доставили партию холодильников для хранения вакцин
ВчераРоссийские ученые бесплатно передадут ЕС вакцины от COVID-19 для животных
ВчераКогда в Молдове появится правительство — календарь формирования новой власти
ВчераМорским "Цирконом" – по наземной цели: что это значит для "партнеров"
ВчераДело "казанского стрелка" - Галявиева переводят в психиатрическую больницу
ВчераВидео: авиация Минобороны России борется с лесными пожарами в Карелии и Якутии
ВчераНевероятно, но факт: цены на горючее снова изменились
ВчераВниманию граждан России: как теперь въезжать в Молдову
ВчераТемпы вакцинации против COVID-19 в Молдове выросли за последнюю неделю