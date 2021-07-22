https://ru.sputnik.md/20210722/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldovu-vernetsya-zasushlivaya-zhara-42843824.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара

Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T07:00+0300

2021-07-22T07:00+0300

2021-07-22T07:00+0300

погода

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/19/32636193_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_48d4d597ce2f048552f185c80efd4e6f.jpg

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, ночью местами грозовые дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, на севере страны ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 июля: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.Синоптики прогнозируют, что в пятницу и субботу температура воздуха будет до +28, в эти дни ожидается облачность без осадков. Позднее, с 25 июля начнет усиливаться жара. К 28 июля температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Праздники и народные приметыВ этот день почитается память священномучеников Панкратия и Кирилла. На Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы с грядки. В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. По народному поверью, "черника уводит от живота лихо", она "врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени". Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.

https://ru.sputnik.md/20210623/-rasskazal-skolko-vody-pit-v-zhara-35215755.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

погода, молдова