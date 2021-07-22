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Штамм "дельта" - уже на Украине: сколько заболели в Киеве
Штамм "дельта" - уже на Украине: сколько заболели в Киеве
Департамент здравоохранения украинской столицы сообщил о выявленных в городе случаях опасного штамма коронавируса. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T15:32+0300
2021-07-22T15:32+0300
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Врачи Александровской больницы города Киева при первичном тестировании выявили штамм COVID-19 "дельта" у шести человек, сообщил в четверг департамент здравоохранения украинской столицы.Как отмечается в сообщении, выявить штамм помогли специально приобретенные лечебным учреждением реактивы.Как отметила директор департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург, штамм "дельта" выявлен у пациентов в возрасте от 21 года до 73 лет.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в список "вызывающих озабоченность" четыре штамма коронавируса: "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта" (индийский). Последний, как утверждают эксперты, быстрее распространяется и более заразен по сравнению с изначальной версией.
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украина

Штамм "дельта" - уже на Украине: сколько заболели в Киеве

15:32 22.07.2021
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© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТестирование на COVID-19 в лаборатории НИИ Склифосовского
Тестирование на COVID-19 в лаборатории НИИ Склифосовского - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Департамент здравоохранения украинской столицы сообщил о выявленных в городе случаях опасного штамма коронавируса.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Врачи Александровской больницы города Киева при первичном тестировании выявили штамм COVID-19 "дельта" у шести человек, сообщил в четверг департамент здравоохранения украинской столицы.
Как отмечается в сообщении, выявить штамм помогли специально приобретенные лечебным учреждением реактивы.
"В настоящее время биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", - информирует источник.
Как отметила директор департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург, штамм "дельта" выявлен у пациентов в возрасте от 21 года до 73 лет.
Работа вирусологической лаборатории в Ростове-на-Дону - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
Коронавирус
Есть ли штамм "дельта" в Молдове: Минздрав – о пробах, отправленных в Германию
Вчера, 12:45
0
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в список "вызывающих озабоченность" четыре штамма коронавируса: "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта" (индийский). Последний, как утверждают эксперты, быстрее распространяется и более заразен по сравнению с изначальной версией.
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