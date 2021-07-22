https://ru.sputnik.md/20210722/shtamm-delta---uzhe-na-ukraine-skolko-zaboleli-v-kieve-42925451.html

Штамм "дельта" - уже на Украине: сколько заболели в Киеве

Штамм "дельта" - уже на Украине: сколько заболели в Киеве

Департамент здравоохранения украинской столицы сообщил о выявленных в городе случаях опасного штамма коронавируса. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T15:32+0300

2021-07-22T15:32+0300

2021-07-22T15:32+0300

коронавирус

украина

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Врачи Александровской больницы города Киева при первичном тестировании выявили штамм COVID-19 "дельта" у шести человек, сообщил в четверг департамент здравоохранения украинской столицы.Как отмечается в сообщении, выявить штамм помогли специально приобретенные лечебным учреждением реактивы.Как отметила директор департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург, штамм "дельта" выявлен у пациентов в возрасте от 21 года до 73 лет.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в список "вызывающих озабоченность" четыре штамма коронавируса: "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта" (индийский). Последний, как утверждают эксперты, быстрее распространяется и более заразен по сравнению с изначальной версией.

https://ru.sputnik.md/20210721/est-li-shtamm-delta-v-moldove-minzdrav-o-probakh-otpravlennykh-v-germany-42738163.html

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